Türnitzer Kapelle besteht bereits seit 1900

Die Trachtenkapelle Türnitz hat eine lange Geschichte hinter sich. Der Musikverein wurde bereits im Jahr 1900 gegründet. „Türnitzer Bürger haben zur Gründung der Musikkapelle zusammengefunden“, erklärt Obmann Franz Kessel.

Der erste Kapellmeister und mehr oder weniger Gründungsvater der Trachtenkapelle war dabei der Türnitzer Rudolf Krebs. Dieser war nicht nur Kapellmeister und Gründer des Musikvereins, sondern auch damaliger Schulleiter in Türnitz.

Derzeit besteht die Trachtenkapelle aus 38 Mitgliedern. Das Amt des Obmanns bekleidet Franz Kessel. Die musikalische Leitung übernimmt Kapellmeisterin Christiane Stadler-Schneck. Besonder stolz ist der Musikverein auf den starken Zusammenhalt.

Man ist laut Obmann Kessel auch jederzeit bereit, neue Mitglieder in den Verein zu integrieren. „Wir sind wirklich besonders stolz auf die vielen unterstützenden Mitglieder, wer noch keines ist kann gerne eins werden, einfach auf unsere Marketenderinnen beim nächsten Auftritt zukommen“, erklärt Franz Kessel.

Musikschule Lilienfeld sorgt für den Nachwuchs

Ohne stetigen Nachwuchs kann eine Kapelle langfristig nicht funktionieren. Das ist auch der Trachtenkapelle Türnitz bewusst. „Nachwuchs wird in der Trachtenkapelle stets gesucht, durch die gute Zusammenarbeit mit der Musikschule Lilienfeld kommen immer wieder Jugendliche zu uns in den Verein“, erklärt Kessel.

Auch die Pandemie habe die Kapelle gut verkraftet. ,,Die Einschränkungen haben es nicht leicht gemacht, durch die gute Gemeinschaft in der Trachtenkapelle haben wir es aber geschafft, trotz der fehlenden Proben und Auftritte den Stand der aktiven Musiker annähernd zu halten“, schildert der Obmann. Eine große Erleichterung seien da natürlich die ersten Auftritte in diesem Jahr gewesen.

Weiter geht es für die Türnitzer mit dem Marktfest in Türnitz am 12. Juni, dem Frühschoppen beim Gasthaus Plöttigmühle am 21. August und dem Frühschoppen zum Dirndlgewand-Sonntag am Kirchenplatz am 11. September.

