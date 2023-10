Ein Ramsauer über das Geheimnis der guten Ehe

Damals musste Ferdinand eine Beglaubigung einholen, damit er seine Trude heiraten durfte. Er wurde aus der „väterlichen Obhut“ entlassen, hieß es im Dokument. Er war gerade 20 Jahre alt und großjährig wurde man erst mit 21 Jahren. Das war vor 70 Jahren. Anfang Oktober feierten Ferdinand und Gertrude Kühberger die platinene Hochzeit, auch „Gnadenhochzeit“, genannt.

„Eine gnadene Hochzeit habe ich noch nie erlebt“, sinnierte Pfarrer Slavomir Dlugos. Es freute ihn, dem Jubelpaar den Segen Gottes geben zu dürfen, denn „es ist wirklich eine Gnade, 70 Jahre mit seinem Partner durchs Leben gehen zu dürfen“, betonte er.

„Wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Die Liebe ist langmütig , die Liebe ist gütig. Die Liebe hört niemals auf“ heißt es in der Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther“, erinnerte er.

Toleranz, Vertrauen, Liebe und die Chemie muss natürlich auch stimmen.“ Ferdinand Kühberger über das Geheimnis der guten Ehe

Ferdinand und Trude haben einander seinerzeit, am 3. Oktober 1953, in Maria Schutz das Ja-Wort gegeben. Die Hochzeitsgesellschaft war klein. Ferdinand Kühberger erzählt gerne darüber beim Durchblättern des Albums. Eltern, Beistände und ein Freund als Chauffeur waren dabei. Das Hochzeitsmahl fiel bescheiden aus, niemand dachte daran, die damals noch notwendigen Essensmarken mitzunehmen. „In Schottwien ließ sich ein Wirt mit Fleischbank erweichen und die Hochzeitsgesellschaft bekam Schnitzel mit Erdäpfelsalat zubereitet“, erinnert sich Kühberger. Zurück in Ramsau, wurde das Brautpaar dann gebührend empfangen.

Ferdinand und Trude Kühberger heirateten am 3. Oktober 1953. Bis heute sind sie ein glückliches Paar Foto: Wolfschwenger

Vier Kinder hat das Paar großgezogen, heute haben sie acht Enkelkinder und zwölf Urenkel. Trude Kühberger lebt mittlerweile im Pflege- und Betreuungszentrum in Hainfeld. In der dortigen Kapelle hielt Pfarrer Slavomir Dlugos mit dem Jubelpaar und den Kindern samt Partnern eine kleine Segensfeier mit anschließendem Mahl.

Kühberger weiß um das Geheimnis einer guten Ehe: Toleranz, Vertrauen und Liebe. Nach einer Gedankenpause: „und die Chemie muss natürlich auch stimmen.“