Landjugend Kaumberg feierte Jubiläum mit großer Party .

75 Jahre Landjugend Kaumberg: Dieses Jubiläum feierten die Kaumberger unter dem Motto „hardly Mountain – the next Generation“-Party. Hardly Mountain – auf Deutsch Kaumberg – war vor einigen Jahren der Name von mehreren Open-Air-Konzerten und Clubbings.