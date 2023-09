Ramsau: Alt-Ortschef blickt zurück

„Am liebsten sitze ich auf dem Bankerl vor dem Haus und schaue und denke“, zeigt sich Franz Weikersdorfer, Altbürgermeister, Unternehmer in Ruhe und Ehrenbürger von Ramsau zufrieden. Er hat vor Kurzem seinen 90. Geburtstag gefeiert.

„Ich habe so viele Geschenke bekommen, ich kann sie gar nicht zählen. An die 100 Flaschen Wein und zuletzt sind noch die Jäger mit einem Korb voll guter Sachen gekommen“, freut sich der Jubilar. Alle haben gratuliert, auch die Trachtenkapelle hat mit einem Ständchen aufgespielt. Franz Weikersdorfer war aktives Mitglied der Musikkapelle, er war Jäger und sportlich aktiv. „Die Förderung des Jugendsports war für Franz Weikersdorfer ein Herzensanliegen“, erinnert sich Gottfried Lampl, langjähriger Obmann und heutiger Ehrenobmann des BSC, des Berg- und Sportclubs Ramsau. Er zählt die Verdienste Franz Weikersdorfers auf: „Er war Gründungsvater des Sportclubs, in seiner Zeit als Bürgermeister entstanden die Tennisplätze, der Gaisberglift mit der Hütte und der Fußballplatz“. Und Lampl fügt hinzu: „Er war auch privat immer zuvorkommend, hat uns beispielsweise immer wieder seinen Bus für unsere Bergtouren geborgt.“

Wenn ich etwas angefangen habe, hat jeder mitgetan“ Franz Weikersdorfer (90), Altbürgermeister von Ramsau

Auch Ewald Kahrer, später Bürgermeister von Ramsau, erinnert sich gerne. Er begann 1973 seinen Dienst als Gemeindesekretär unter Weikersdorfer, der 1970 das Bürgermeisteramt in Ramsau antrat. Ewald Kahrer betont: „Für mich war er ein guter Chef. Zu tun gab es genug, er hat viel vorangetrieben.“ In die Amtszeit Weikersdorfers (bis 1979) fällt die Bachregulierung durch den Ort, der Kieneck-Wasserleitungsbau, die Friedhofserweiterung und der Bau der Leichenhalle, um nur einige Projekte zu nennen. 2013 wurde Franz Weikersdorfer die Ehrenbürgerschaft verliehen.Weikersdorfer stammt aus einer Industriellen-Familie„Als überaus geschätzter und geachteter Mann im heutigen Ramsau“, wie der Historiker Franz Vonwald in seinem Buch über Ramsau schreibt, „hat er nicht nur glanzvolle Zeiten erlebt. Als Sohn des Industriellen Franz Weikersdorfer geboren, war er am glorreichen Aufstieg der Möbelfabrik Weikersdorfer beteiligt“. Bedingt durch den Konkurrenzdruck aus dem Ausland musste die Möbelfabrik Weikersdorfer 1980 ihre Pforten schließen. Trotzdem ist dies für Weikersdorfer rückblickend die schönste Zeit in seinem Leben, wie „der Aufbau der Schlafzimmer-Produktion in der Fabrik gemeinsam mit meinem Vater“. Auch die Zeit als Bürgermeister war für ihn eine schöne Periode. „Wenn ich etwas angefangen habe, hat jeder mitgetan“, freut er sich.

Heute lebt er zurückgezogen. Vor zwei Jahren hatte er einen Unfall, seither ist er nicht mehr so aktiv. Sein geliebtes Kartenspiel hat er aufgegeben, auch das Autofahren. „Ich habe kein Problem mit meinem Alter, aber ich fühle mich zu Hause am wohlsten“. Seine drei Kinder verwöhnen ihn, vor allem seine Töchter Sissy und Christa. Aber alle drei wohnen weit weg. Er hat oft Sehnsucht nach ihnen. Auch seine verstorbene Frau Elisabeth fehlt ihm sehr. „Sie war meine Perle“, sinniert er.

Seine 24-Stunden-Betreuerin versorgt ihn gut. Und kochen kann sie auch. „Er mag Suppen“, sagt sie. Es gibt Leberknödelsuppe und Paprikahühnchen. Nach dem Essen pflegt Franz Weikersdorfer sein Mittagsschläfchen. Dann sitzt er wieder gerne auf der Hausbank. Und schaut. Und denkt.