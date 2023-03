Vier Mal Gold für St. Veiter Biobäuerin

Wieder einmal konnte Biobäuerin Elfriede Knoll aus St. Veit mit ihren Broten bei der Wieselburger Ab-Hof-Messe punkten. Für vier ihrer Brote, darunter das 5-Kornbrot, das Sonnenblumenbrot, das Bauernbrot „g`schupft“ und das Dinkelbrot, wurde sie sogar mit Gold ausgezeichnet.

Eine besonders bemerkenswerte Leistung erreichte sie mit ihrem 5-Kornbrot, das die volle Punktzahl erhielt. Das Roggenbrot, das normale Bauernbrot und das Nussbrot der Biobäuerin wurden noch mit Bronze ausgezeichnet. „Ich freue mich sehr über den Erfolg“, jubelt sie. Seit einigen Jahren erreicht die St. Veiter Bäuerin bei der Ab-Hof-Messe mit ihren Broten immer wieder tolle Auszeichnungen. Im Gespräch mit der NÖN hat sie ihr neues Produkt, das Dinkel-Kurkuma-Ingwer-Brot, verraten.

Elfriede Knoll ist Besitzerin des Gölsentaler Bauernladens in St. Veit. Dort bietet sie eine breite Auswahl ihrer Bio-Brote, außerdem ein großzügiges Bio-Sortiment und andere Produkte aus der Region an. Nicht nur im Bauernladen können die Brote der Biobäuerin erworben werden, auch in der „Speis“ in Wiesenfeld und Traisen. „Ich bin immer darum bemüht, mein Brot zu optimieren“, erzählt Knoll. Ihr neuester Entwicklungsschritt ist die Veränderung der Form des Brotes. Die Brotlaibe werden nun auch in minimierter Form angeboten, mit Hinblick auf die kleineren Haushalte.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.