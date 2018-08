Elf Stunden dauerte der Gewaltmarsch. Und der Lilienfelder Gym-Lehrer Martin Müller hat es tatsächlich geschafft: Mit der zuvor von ihm extra angefertigten Riesen-Elefanten-Attrappe überquerte der 62-Jährige den Col de la Traversette — einen 2.950 Meter hohen Pass in den Alpen zwischen Frankreich und Italien. Auf den Spuren des karthagischen Heerführers Hannibal, der einst mit echten Kriegselefanten unterwegs war.

Eine schweißtreibende Angelegenheit war das Tragen der 15 Kilo schweren Elefanten-Attrappe im alpinen Gelände für Martin Müller und Anita Blum. | NOEN

„Es ist uns gelungen, den aufblasbaren Elefanten in voller Größe über die gesamte Strecke zu transportieren. Für den gefährlichen ersten Teil des Abstiegs auf italienischer Seite habe ich ihn auf meinen Schultern getragen. Das war nur möglich, weil es windstill war“, schildert Müller Details der Strapazen des Abenteuers mit seiner Begleiterin Anita Blum. 500 Höhenmeter aufwärts und dann 900 Höhenmeter abwärts ging es mit der 15 Kilo schweren Jumbo-Attrappe bis zum Pass. „Die Strecke von der französischen Berghütte Refuge du Viso bis zur italienischen Pian del Re beträgt neun Kilometer. Das klingt nicht viel, ist aber mit dem Elefanten auf dem Rücken eine ziemliche Tortur gewesen“, verdeutlicht Müller.

„Die Anfeuerungen in den verschiedensten Sprachen mobilisierten die letzten Kräfte in uns beiden.“ Gym-Lehrer und Abenteurer Martin Müller

Das Unternehmen Hannibal 2018 sei nicht zuletzt aufgrund der Anteilnahme der einheimischen Bevölkerung zu einem Spitzen-Erfolg geworden, zieht der Lilienfelder zufrieden Bilanz. „Man hat uns sowohl auf französischer als auch auf italienischer Seite mit großem Enthusiasmus empfangen. Wir waren die Sensation des Tages und unsere letzten Schritte vor den Berghütten wurden von tosendem Applaus begleitet“, freut sich Müller.

Die Zahl der Fotos, die von ihm und seiner Begleiterin gemacht worden seien, lasse sich nur schwer beziffern. Fest steht allerdings: „Die Anfeuerungen in den verschiedensten Sprachen mobilisierten die letzten Kräfte in uns beiden. Nach den überaus großen Strapazen bei der Passüberquerung war das Labsal für unsere geschundenen Körper“, sagt Müller.

„Suri“ soll Ehrenplatz in Adventure-Park erhalten

In Italien angekommen, empfing die Abenteurer sogar der Bürgermeister des Dörfchens Crissolo und beglückwünschte sie zur Leistung. „Er will unsere Aktion unbedingt in der italienischen Presse würdigen. Als Dank überließen wir ihm unseren tapferen Elefanten ,Suri‘, der in einem Adventure-Park in Crissolo seinen Ehrenplatz bekommen soll“, erklärt Müller. Er rechnet mit weiterem internationalen Medienecho. Denn: „Am höchsten Punkt des Passes trafen wir einen französischen Journalisten, der von unserem Unternehmen begeistert war und unbedingt einen Bericht in der französischen Lokalpresse veröffentlichen möchte“, erzählt Müller.

Wer alle Details zur spektakulären Reise erfahren will, der sollte Müllers Vorträge (die genauen Termine stehen noch nicht fest) besuchen. „Vordringliches Ziels ist es, wieder viele Zuschauer anzulocken, um möglichst viele Spendengelder für die Äthiopienhilfe von Heinz Auer zu lukrieren“, kündigt der Gym-Lehrer an.