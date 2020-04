Aus aktuellem Anlass umdisponiert haben Kuratorin Margarete Kowall und Stadträtin Anita Zehetmayer. Statt der im Mai geplanten Sonderausstellung zum Thema „Haushalt einst und jetzt“, welche um ein Jahr verschoben wird, ist mit Eröffnung im Herbst nun eine kleine Schau im Hainfeld|Museum zum Thema „Seuchen und Epidemien in Hainfeld“ vorgesehen. „Ich möchte daher die Bevölkerung von Hainfeld und Umgebung ersuchen, Erinnerungsstücke zu sammeln, die ihnen passend zur Coronakrise erscheinen und wovon sie glauben, dass sie Platz in einer Ausstellung finden sollten“, startet Anita Zehetmayer einen Aufruf.

Pforten geschlossen heißt es hingegen beim Museumsfrühling am 16. und 17. Mai. „Als Highlight sollte heuer ein Objekt des Museums ausgewählt und in besonderer Weise der Öffentlichkeit präsentiert werden“, erzählt sie. „Wir wählten für das Hainfeld|Museum die Büste von Victor Adler aus und für das Museum Historischer Bierkrüge einen Studentenkrug in Form eines Totenkopfes.“ Diese Aktion soll auch 2021 folgen. Hainfeld wurde 2019 zum zweiten Mal in Folge von der Kultur.Region.Niederösterreich zur kulturfreundlichsten Gemeinde des Bezirkes Lilienfeld gewählt. „Die lokalen Kulturinitiativen der verschiedenen Vereine werden von der Bevölkerung gerne und zahlreich angenommen“, weist die Stadträtin auf den hohen Stellenwert von Kunst, Kultur und Bildung in Hainfeld hin.

Ebenfalls in anderen Gemeinden ist die Liste der Veranstaltungen aus allen Bereichen, welche coronabedingt abgesagt oder verschoben werden müssen, lang. Ein Auszug davon: Neben dem Musikantenfestival im März und dem Ostertanz der Landjugend des Bezirks Lilienfeld wird es im Mai auch nichts mit der Ö3-Disco im Traisner Eventstadl von Gerhard Bauer. Bezüglich des 15-jährigen Jubiläums seines Oktoberfestes im Herbst zeigt er sich noch optimistisch. „Wir sind in der Planung, Sicherheitsmaßnahmen inbegriffen“, berichtet Gerhard Bauer. Im Vorjahr knackte das Spektakel in Traisen erstmals die 20.000-Besucher-Marke, für heuer war ein besonderer Stargast angekündigt.

Bei der Feuerwehr hat der Landesverband bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Alle überregionalen und lokalen Bewerbe finden 2020 nicht statt. Ob es FF-Feste oder FF-Heurige geben wird, dazu „kann man noch gar nichts sagen“, wartet Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Weiss die Entwicklungen ab.

Theatergruppen müssen den Vorhang zu lassen

Schweren Herzens sagte der Musikverein Hohenberg das Bezirksmusifest 2020 am 6. und 7. Juni ab. „Diese Entscheidung fällt uns nicht leicht und trotzdem wissen wir, dass es die einzig richtige ist“, so der MV Hohenberg. Geplant waren zwei unterhaltsame Tage für Jung und Alt mit Marschmusikbewertung und Blasmusik aus Tirol. „Sehr gerne hätten wir mit allen Musikanten und Musikliebhabern Anfang Juni in Hohenberg gefeiert, doch Gesundheit und Vernunft gehen nun vor“, betonen die Veranstalter.

Gestrichen mussten zudem Aufführungen der Landjugend sowie der Theatergruppen Lilienfeld und St. Aegyd werden.