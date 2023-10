Trauer um Pfarrer und FF-Peer Pater Christoph

Die Trauer im Bezirk Lilienfeld ist groß. Pater Christoph Mayrhofer ist tot. Er verstarb am Samstag nach schwerer Krankheit im 57. Lebensjahr.

Er ist noch vielen Lilienfeldern als Pfarrer von Rohrbach, St. Veit und Schwarzenbach und als Dechant des Dekanats Lilienfeld in Erinnerung. Viele Jahre war er auch Religionslehrer an Volks- und Hauptschulen im Gölsental. 2017 bekam die Göttweiger Gemeinschaft mit Mayerhofer einen neuen Prior. Er übernahm mit 15. September das Amt des Abt-Stellvertreters von Pater Maximilian Krenn.

Geboren wurde Pater Christoph am 2. April 1967 als Karl Mayrhofer. Er hatte drei Brüder – Walter, Gerhard, Markus und wuchs in Aigen, Gemeinde Hernstein, im Bezirk Baden auf. Die Schule besuchte er in Berndorf, anschließend absolvierte er eine Lehre als Elektriker. Ins Benediktinerkloster Göttweig trat er 1987 ein. Von 1991 bis 1997 studierte er Theologie in Wien. Seine Priesterweihe hatte Pater Christoph 1997. Als Kaplan war er in Hainfeld und Rohrbach von 1997 bis 2002 tätig. 2002 bis 2004 wirkte er als Pfarrer in Rohrbach und von 2004 bis 2017 als Pfarrer in St. Veit und Schwarzenbach. Von 2008 bis 2017 war er auch als Dechant für das Dekanat Lilienfeld zuständig. 2017 bis 2021 fungierte er als Prior im Stift Göttweig und Kaplan von Mautern, Rossatz und Arnsdorf.

2021 wurde er Pfarrer in Kilb und Bischofstetten. Er war Konsistorialrat und geistlicher Assistent der Katholischen Jungschar der Diözese St. Pölten. Sein Wirken bei der Freiwilligen Feuerwehr bleibt landesweit in der FF-Gemeinschaft im Gedächtnis: Am 8. Jänner 1983 ist er der Freiwilligen Feuerwehr Aigen beigetreten. Feuerwehrkurat der FF Rohrbach war er von 1999 bis 2004, von 2005 bis 2017 FF-Kurat in St. Veit und von 2017 bis 2021 in Rossatz, ab 2021 war er bei der FF Kilb tätig. Als Feuerwehrpeer fungierte er seit 2002 und unterstützte die Floriani seelisch. Darüber hinaus war er Feuerwehrkurat der Bezirksfeuerwehrkommanden Lilienfeld, Krems und Melk.

Beisetzung am 11. Oktober im Stift Göttweig

Es herrscht große Trauer über den Tod des engagierten Pfarrers. Egal in welcher Pfarre, er hatte immer sehr viele Ministranten. Er organisierte Winterskilager, Ministrantenausflüge, Pfarrausflüge, Wallfahrten und Pfarrlager. „Es waren unzählige Taufen und Hochzeiten, die er bei seinem Wirken bei uns feierte, aber auch für seine tröstenden Worte bei Begräbnissen war er bekannt. Darüber hinaus war er ein wirklicher Freund für viele im Gölsental, den wir sehr vermissen und dem wir stets ein ehrendes Andenken bewahren werden“, schildert die mit ihm sehr gut befreunde Familie Pandalitschka aus Rohrbach.

Bestürzt über das Ableben des Pfarrers zeigt sich Kilbs Bürgermeister Manfred Roitner: „Er war 1.5 Jahre bei uns hat sich unheimlich schnell eingefunden. Er ist auf die Leute zugegangen und sich überall eingebracht. Sein Ableben hinterlässt eine sehr große Lücke in unserer Gemeinde.“

Die Beisetzung findet am Mittwoch, 11. Oktober, statt: Ab 11.45 Uhr ist seine Aufbahrung in der Erentrudiskapelle. Um 12 Uhr ist Mittagsgebet des Konvents, wo man mitbeten kann. Um 14.30 Uhr erfolgt die Überführung des Sarges in die Stiftskirche, um 15 Uhr das Requiem. Anschließend ist die Beisetzung. Bereits am Vortag, 10. Oktober, wird der Sarg ab 15 Uhr in der Pfarrkirche Kilb aufgebahrt, ab 18 Uhr wird zu seinen Ehren eine Messe gelesen.