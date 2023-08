Mopedlenkerin krachte in Pkw-Anhänger

Am Sonntagabend kam es in Schladming in der Steiermark zu einem Verkehrsunfall, in den ein Türnitzer verwickelt wurde.

Der Mann parkte seinen Pkw samt Anhänger im Bereich des Jugendsporthauses. Während seine Mitfahrer den Wagen verließen, verweilte er im Fahrzeug. Gegen 18.30 Uhr fuhr eine 15-Jährige Mopdelenkerin mit ihrer Beifahrerin (13) von Schladming in Richtung Haus im Ennstal. Vermutlich war sie abgelenkt und übersah den Wagen. Sie kollidierte mit dessen Anhänger. Die Rettung transportierte beide Mädchen (15, 13) ins Schladminger Spital. Der Mann blieb unversehrt.