Rohrbacher Bundesrat sagt Bundespolitik adé

„Ich blicke sehr dankbar und zufrieden auf zwei Mal fünf Jahre als Mitglied hier im Bundesrat und zehn Jahre als Abgeordneter im Niederösterreichischen Landtag zurück“, sagte Karl Bader in seiner letzten Sitzung in Wien. 20 Jahre sei er als Mandatar „im Interesse der Bevölkerung und für diese unterwegs gewesen.“ Wichtig war es ihm zu betonen, dass „es sehr wertvolle aber auch intensive und sehr herausfordernde Jahre, verbunden mit gewaltigen Erfahrungen, gewesen sind.“ Der langjährige Mandatar nutzte in seiner letzten Sitzung die Gelegenheit, danke zu sagen. In erster Linie an seine Familie, an Gattin Gertrud, an Freunde und Bekannte. „Ohne eure Unterstützung hätte ich das alles nicht machen können“, stellte er auch unmissverständlich klar, warum seine Abschiedsrede mit Dankesworten beginne: „Weil wir heute, in einer Zeit von verbalen Herabwürdigungen, Diffamierungen und Demütigungen besonders gefordert sind und ich vor allem darauf aufmerksam machen möchte, dass hinter jedem und jeder von uns eine Familie, Freunde, Bekannte stehen, die das miterleben, mit ertragen und mit aushalten müssen. Ich glaube daher, dass wir alle gut daran tun, das bei unserer Wortwahl immer auch zu bedenken“, betonte Bader und bekam dafür Beifall aus dem Auditorium. „Ich danke der Volkspartei NÖ, die mich dafür vorgeschlagen hat, im Bundesrat das Bundesland Niederösterreich zu vertreten. Ich danke meinem Team in der Gemeinde, die das auch mitgetragen hat, dem Klub und der ÖVP-Fraktion, der ich einige Jahre als Fraktionsobmann vorstehen durfte“. Er hob deren Kollegialität und die großartige Zusammenarbeit hervor. Es sei wichtig, „ein Team zu haben, bei dem man spürt, dass man getragen wird.“

Trotz inhaltlicher Differenzen „könne man sich zusammenraufen“, richtete Bader auch den Kollegen der zweiten Regierungsfraktion, aus den Reihen der Grünen, aus. Seine Rede verband er aber auch mit einer Mahnung. „Als demokratiepolitisch bedenklich“ bewertete er die Anzeigenkultur und die permanenten Vorverurteilungen, die sich in den letzten Jahren in der Politik breit gemacht haben. Denn diese seien, so meint Bader, „zunehmend politische und mediale Verurteilungen“, und dies lehne er zutiefst ab. Zugleich verwies er aber darauf, dass der Rechtsstaat in Österreich funktioniert. „Trotzdem ist es unfassbar, was diesen Personen, trotz Freisprüchen, damit menschlich angetan werde“, gab Bader zu bedenken.

„Du warst viele Jahre Fraktionsobmann, Präsident, Landtagsabgeordneter und bist auch Bürgermeister. Und du hast ordentlich Spuren gezogen. Dafür sei dir von dieser Stelle sehr herzlich Dank ausgesprochen“, betonte ÖVP-Vizepräsident Harald Himmer in der Bundesratssitzung. Seine politische Zeit im Bundesrat verbindet Bader mit einer Reihe an schönen Erlebnissen. Höhepunkt seiner Karriere war jedoch die zwischenzeitliche Bundesratspräsidentschaft im Jahr 2019.

Ob ihm der Abschied aus dem Bundesrat schwer fällt? „Ich bin mit Demut und großer Freude an diese Aufgabe herangegangen. Sicher trauert man dem Ganzen ein wenig nach“, sagt Bader gegenüber der NÖN. Doch in seinem Heimatort Rohrbach habe er noch einige Aufgaben als Bürgermeister zu erledigen. „Ich bin 63 Jahre alt. Somit reicht es, diese Aufgabe zu erfüllen“, steckt er seinen politischen Fahrplan ab und freut sich, „dass Sandra Böhmwalder mit derselben Freude, Leidenschaft und Engagement diese Verantwortung in Zukunft im Bundesrat tragen wird“. Denn Karl Bader wusste, dass es an ihm allein liegt, vor der Landtagswahl für eine geordnete Übergabe zu sorgen und er hat seines Erachtens somit „den besten Zeitpunkt dafür festgelegt.“

