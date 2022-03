Lilienfelds BH-Vize wechselt nach Amstetten

Die nächste personelle Veränderung an der Bezirkshauptmannschaft (BH) Lilienfeld: Nach Manuel Höfer, der ( wie berichtet, siehe hier ) seit 1. März zum stellvertretenden Bezirkshauptmann von Scheibbs bestellt wurde, verlässt nun auch Nikolaus Seitschek Lilienfeld.

Es ist der „übliche Lauf der Dinge“, dass Bezirkshauptmann-Vize nach ein paar Jahren einem neuen Bezirk zugeteilt werden. Seitschek, der seit 3. April 2018 an der BH Lilienfeld tätig war, wechselt per 14. März an die Bezirkshauptmannschaft Amstetten. Wer ihm als Bezirkshauptmann-Stellvertreter in Lilienfeld folgt, ist noch offen.

