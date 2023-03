Pfarrer verlässt die Gemeinden St. Veit und Schwarzenbach

Vor Kurzem erreichte die Pfarren St. Veit und Schwarzenbach eine Nachricht, die die Pfarrgemeinde betrübt stimmt: Aufgrund von personalen Veränderungen wird Pater Christian die Gemeinde verlassen und neue Wege einschlagen.

Das zweite pastorale Arbeitsfeld von Pater Christian sind Schweigekurse im Exerzitienhaus im Stift Göttweig. Dort wird weiterhin sein Wirken in Anspruch genommen werden. „In weiterer Folge werde ich voraussichtlich ab Herbst als Seelsorger in der Pfarre Furth eingesetzt“, schildert Pater Christian im Gespräch mit der NÖN.

Seit September 2020 war Pater Christian als Pfarrer in St. Veit und Schwarzenbach tätig. In den Jahren 2017 bis 2019 war er als Aushilfspriester in den Pfarren St. Veit, Schwarzenbach, Rohrbach und Kleinzell beschäftigt.

Die Zeit hier im Gölsental war und ist für mich eine wichtige Episode. Ich habe sehr viel gelernt als Mensch, Priester und Pfarrer. Pater Christian, Pfarrer vom St. Veit und Schwarzenbach an der Gölsen

„Die Zeit hier im Gölsental war und ist für mich eine wichtige Episode. Ich habe sehr viel gelernt als Mensch, Priester und Pfarrer und bin hier gereift in meiner Persönlichkeit“, erzählt Pater Christian. Er erwähnt auch die vielen schönen Begegnungen, trotz der Einschränkung während der Zeit der Pandemie. „Vor allem schätze ich hier die Gastfreundschaft und die Hilfsbereitschaft“, meint der Priester über die Gemeindebürger.

Pater Christian hebt auch hervor, dass ihn die operative pastorale Struktur, die durch den Pfarrgemeinderat und den Pfarrkirchenrat gelebt wird, beeindruckt. Zudem erwähnt er nicht nur das hier und jetzt, sondern auch all das, was vor seiner Zeit geschaffen wurde, allen voran durch das langjährige Wirken von Pastoralassistenten Willi Erber und seine Vorgänger Pater Christoph und Pater Altmann.

Die Weiterführung der Familiengottesdienste war eines der Dinge, die Pater Christian in St. Veit umsetzen konnte. „Ebenfalls neu und für mich ein Aufbruch in eine zukunftsweisende Richtung der Pfarre ist die Lobpreisgruppe, die sich einmal im Monat trifft und zum Lobpreis einlädt“, erwähnt der Priester.

Pater Christian fühlt sich bei den Pfarrmitgliedern in St. Veit sehr wohl und berichtet stets über eine schöne Zeit im Gölsental. Darüber hinaus erwähnt er die außerordentlich gute Zusammenarbeit mit Pfarrsekretärin Annemarie Spiegel, die er als „stets kompetent und umsichtig“ beschreibt.

Der Abschied von Pater Christian fällt der Gemeinde nicht leicht, auch für Bürgermeister Christian Fischer kam die Nachricht überraschend. „Pater Christian hat sich in St. Veit super eingelebt und die Bürger waren stets zufrieden mit ihm. Es war ein tolles Miteinander in den letzten Jahren“, stellt der Ortschef fest. Nun hofft die Gemeinde auf einen Nachfolger, der sich genauso gut in den Pfarren St. Veit und Schwarzenbach einleben wird.

