Bezirk Lilienfeld: Trauer um Pater Gottfried Steinböck

Die Zisterzienserabtei Lilienfeld ist in tiefer Trauer: Am Donnerstag, 2. März, gegen 22.30 Uhr verstarb Pater Gottfried Steinböck im Landesklinikum Lilienfeld. Er war von 1966 bis 1978 Pfarrseelsorger von Mitterbach. Von 1978 bis 2012 wirkte er als Stiftspfarrer von Lilienfeld.

Am Donnerstag, 9. März, um 19 Uhr, wird eine Betstunde für ihn in der Stiftsbasilika Lilienfeld gehalten. Die Begräbnisfeierlichkeiten am Freitag, 10. März, beginnen um 14 Uhr in der Stiftsbasilika Lilienfeld.

