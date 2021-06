Man würde meinen, Musik funktioniert nicht ohne Klarinette. „Schwer, ohne sie nur bei Blechbläsergruppen“, schmunzelt Hannes Haider, Direktor der Musikschule Mariazellerland. Sonst sei die Klarinette überall nötig, von der Blaskapelle über Sinfonieorchester und Jazzpartien bis hin zu Oberkrainer.

Die 15-jährige Viktoria Grießbauer aus der Klasse Markus Adam ist die einzige Absolventin der Musikschule Mariazellerland in diesem Schuljahr und allererste Klarinettistin in der Musikschulgeschichte überhaupt. Sie überzeugte in ihrem Abschlussprüfungskonzert die Prüfungskommission durch große Musikalität und ausgereifte Technik. „Ein Bassklarinettenblues und klassische Klarinettenkonzerte wurden von ihr überaus gefühlvoll dargeboten“, freut sich Hannes Haider. Sie erhält dafür auch das goldene Leistungsabzeichen des Blasmusikverbandes.

„Ja, das Instrument hat einen großen Tonumfang, von ganz tief bis hoch.“

Die Klarinette gilt gemeinhin als schwieriges Instrument, „schon schwieriger als die Querflöte zum Beispiel, allein von der Tonproduktion hin bis zum notwendigen Überblasen in den hohen Lagen, damit dort die Töne entstehen“, erklärt der Direktor. Und Viktora bestätigt: „Ja, das Instrument hat einen großen Tonumfang, von ganz tief bis hoch.“

Schon Mozart seufzte einmal: „Ach, wenn wir nur Clarinetti hätten!“ Heute ist die Klarinette weit verbreitet in Jazz- und Konzertmusik. Viktoria Grießbauer geht auch gern in Richtung Jazz, seit eineinhalb Jahren lebt sie ihre Musikalität zudem noch auf dem Saxofon aus.

Mit vier Jahren startete sie in der Musikschule Mariazellerland mit der Musikalischen Früherziehung: „Dann war ich auf der Blockflöte zugange“, scherzt Viktoria. Als Mitglied beim Mitterbacher Musikverein soll Musik ein wichtiger, aber nicht hauptberuflicher Bestandteil ihres Lebens bleiben. „Ich weiß noch nicht so genau, momentan steht ja ohnehin noch Schule an“, erzählt Viktoria Grießbauer. Und zwar die Fachschule Oberlorenzen.

In der Musikschule Mariazellerland seien grundsätzlich Trends durch gerade populäre Hits, die gewisse Instrumente featuren, immer wieder merkbar. „Aber engagierte LehrerInnen und das familiäre musikalische Umfeld machen wohl am meisten aus, beispielsweise Blasmusikeltern“, so Hannes Haider. „Nein, also bei mir nicht. Meine Eltern spielen kein Instrument“, wirft Viktoria noch schnell ein.

Für ein weiteres Highlight der Musikschule Mariazellerland ist sie übrigens schon „zu alt“: Am Mittwoch, 7. Juli, findet der Schulabschluss traditionell mit dem „Kiddyband-Open-Air-Konzert“ statt.