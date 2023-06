Neue Attraktion auf der Gemeindealpe Mitterbach

Es ist wieder soweit. Die Sommersaison steht in den Startlöchern und auch die Gemeindealpe Mitterbach bietet ein breit gefächertes Angebot, das ab 15. Juni täglich genossen werden kann.

Brandneu am Programm steht der „Offroad Crawler Parcours“ bei der Mittelstation. Eröffnung ist am 17. Juni. Der Parcours bietet vor allem Kindern und Jugendlichen Action. Dabei besteht die Möglichkeit, mit ferngesteuerten Modellautos, auch „Crawler“ genannt, einen Offroad-Hindernisparcours meistern. Am Eröffnungswochenende, dem 17. und 18. Juni, ist der Parcours um 50 Prozent billiger und kann für nur fünf Euro ausprobiert werden. Eine „Crawler Parcours“-Einheit dauert 20 Minuten. Die robusten Modellautos werden ganz einfach mit einer Fernbedienung gesteuert. Vorkenntnisse sind für die Tour nicht notwendig.

Mit dem Sessellift in wenigen Minuten auf 1.626 Meter Seehöhe

Doch es steht noch vieles mehr am diesjährigen Sommerprogramm der Gemeindealpe Mitterbach. Gäste dürfen sich wieder auf die beliebte 4,6 Kilometer lange Mountaincartstrecke ab der Mittelstation, gut markierte Wanderwege in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, einen 800 Meter langen kinderwagentauglichen Panoramarundweg rund um den Gipfel, beste regionale Kulinarik im Panoramarestaurant Terzerhaus, Relaxstationen im Gipfelbereich und auf Rastplatzerl inklusive Wuzzler im Bereich der Mittelstation freuen. Außerdem gibt es zwei Sesselbahnen, welche die Gäste in nur wenigen Minuten von 800 auf 1.626 Meter Seehöhe bringen.

Mit den actionreichen Mountaincarts geht es rasant Richtung Tal. Auf der Gemeindealpe Mitterbach steht die weltgrößte Flotte für die Gäste bereit. Foto: BBM, Fred Lindmoser

Für die klimafreundliche und autofreie An- und Abreise steht die Mariazellerbahn bereit. „Unsere Gemeindealpe Mitterbach steht für ein nachhaltiges und regionales Bergerlebnis für die ganze Familie. Durch die optimale öffentliche Anbindung ist auch eine klimafreundliche Anreise garantiert. Unsere Mariazellerbahn bringt die Gäste fast direkt bis zur Talstation der Gemeindealpe“, informiert Niederösterreich Bahnen-Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Weitere Informationen zur Gemeindealpe Mitterbach erhält man unter www.gemeindealpe.at sowie im Niederösterreich Bahnen Infocenter telefonisch unter 02742 / 360 990-1000 täglich von 7.30 bis 19 Uhr.