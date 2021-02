Auf der Suche nach einer Nachnutzung für die seit dem Umzug des ASBÖ St. Veit verwaiste, ehemalige Rettungsortsstelle ist die Kommune fündig geworden. Die Jugendgruppe der Rettung bekommt hier großzügige Räumlichkeiten.

Kerstin Lameraner, die seit Oktober als neue Jugendleiterin fungiert, ist bereits voller Tatendrang. „Wir wollen auf erlebnispädagogischer Basis arbeiten“, schildert die 27-Jährige, die derzeit die Ausbildung zur diplomierten Sozialpädagogin absolviert. Demnach sollen Jugendliche und Eltern die Innengestaltung der neuen Jugendrettungsstelle selbst bewerkstelligen.

Die alte ASBÖ-Dienststelle soll bald im neuen Glanz erstrahlen. privat

Sobald es die Corona-Vorgaben erlauben, ist der Startschuss für die Adaptierung der Räumlichkeiten geplant. Aktuell zählt die ASBÖ-Jugendrettung St. Veit sechs Mitglieder. Unterstützt wird Kerstin Lameraner bei der Führung der Gruppe von Alexandra Haiden und Thomas Veith.

8.500 Euro für die Fassadensanierung

Außen wird die ASBÖ-Jugendrettungsstelle ebenfalls bald in neuem Glanz erstrahlen. Der Gemeinderat vergab in seiner jüngsten Sitzung die Fassadensanierung an die Firma Hoppel um 8.500 Euro, die entsprechenden Vorarbeiten übernimmt die Gemeinde. In etwa zwei Monaten sollen die Außenarbeiten abgeschlossen sein.

Die Vereinbarung mit der Jugendrettung ist vorerst auf fünf Jahre befristet. „Wir wollen schauen, wie das Angebot angenommen wird“, sagt Vizebürgermeister Christian Fischer (SPÖ). Und Bürgermeister Johann Gastegger (ebenfalls SPÖ) erklärt zur getroffenen Lösung zufrieden: „Die Nachwuchsarbeit bei den Blaulichtorganisationen hat für uns einen sehr hohen Stellenwert. Daher die ideale Nutzung des alten Rettungsgebäudes.“