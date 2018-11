Kunsthandwerksmarkt mit über 20 Ausstellern aus der Region, Kulinarium und ein buntes Kulturprogramm mit Konzerten: Das bietet der Advent in Lilienfeld, der heuer vom 30. November bis zum 2. Dezember im und um das Stift Lilienfeld in Szene gehen wird.

Die Neuerungen aus 2017 will man fortführen, verrät „Advent“-Obmann Thomas Gravogl: „Im Vorjahr haben wir erstmals die Eröffnung bereits am Freitag angesetzt und am Samstagabend noch ein zusätzliches Konzert angeboten. Da wir mit beiden Änderungen sehr zufrieden waren und beides gut angenommen wurde, werden wir das heuer beibehalten. Auch der Kunsthandwerksmarkt hat bereits am Freitagabend für einige Stunden geöffnet.“

Als Höhepunkt nennt Gravogl das Konzert mit dem renommierten Chor Cantores Dei am Samstagabend im Dormitorium. „Aber auch das Kinderprogramm mit dem Puppentheater der gebürtigen Lilienfelderin Christine Rothstein und das Konzert des Frauenensembles des Diözesankonservatoriums St. Pölten unter der Leitung von Michael Poglitsch sind Programmpunkte, auf die wir uns schon sehr freuen“, ergänzt der Obmann. Sofern das Wetter mitspielt, erwartet Gravogl wieder Besucherzahlen im vierstelligen Bereich. Wobei er betont: „Wir sind zufrieden mit der Dimension des Adventmarktes. Es muss nicht immer alles mit Gewalt größer werden.“

An die zehn Personen wirken im Verein an der laufenden Planung der Veranstaltung mit.