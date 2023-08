Notarztwagen ohne Notarzt

Der Ärztemangel im Bezirk Lilienfeld betrifft nicht nur die Allgemein- und Fachmedizin (NÖN/33), auch das Notärztewesen scheint davon betroffen.

Das rief SPÖ-Bundesrat Christian Fischer auf den Plan: „Es kann nicht sein, dass der Notarztwagen für den Bezirk Lilienfeld in rund zehn Tagen zwei Mal nicht besetzt ist“. So soll es nämlich gewesen sein, auch, dass kürzlich bei einem internen Einsatz erst der Hubschrauber anrücken hätte müssen, weil im Bezirk der Notarztwagen nicht mit einem Mediziner besetzt werden konnte. „So etwas ist meines Erachtens fahrlässig, wenn eine mitunter lebensrettende Reanimation sich deswegen unnötig verzögert“, untermauert er. Solche Lücken im Gesundheitssystem müsse man aufzeigen.

Auf NÖN-Anfrage beim Landesklinikum Lilienfeld heißt es: „An den genannten Tagen kam es zu einer Lücke im Dienstplan des Notarztdienstes in Lilienfeld, welcher mit den vorgesehenen Ressourcen nicht vollständig besetzt werden konnte.“ Dieser Umstand wurde mit 144 Notruf NÖ sowie dem Universitätsklinikum St. Pölten abgestimmt und eine entsprechende Kontaktaufnahme des besetzten Notarztdienstes am Uniklinikum im Einsatzleitsystem von 144 Notruf NÖ berücksichtigt. „Somit war zu jederzeit die notärztliche Versorgung bei medizinischen Notfällen gegeben“, so die Klinikleitung. Und: „Durch die gute Abstimmung zwischen den Kliniken Lilienfeld, St. Pölten sowie Notruf 144 konnte diese Überbrückung ermöglicht werden. Wir möchten betonen, es war eine Ausnahme und die weiteren Notarztdienste in Lilienfeld sind wieder planmäßig besetzt, weitere Ausfälle sind nicht zu erwarten.“. Die genannte Situation könne man nach interner Klärung nicht bestätigen; es lägen keine Informationen zu einem verzögerten Ausrücken eines Notarzthubschraubers vor.

Michael Sedlacek, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Lilienfeld-St. Aegyd , weiß um den Ärztemangel im Notärztewesen, dieser sei aber kein Lilienfeld spezifisches Problem und er betont: „Es geht hier auch nicht um Schuldzuweisungen. Man muss sich prinzipiell über die medizinische Versorgung Gedanken machen – und da gehört das Notarztwesen einfach auch dazu.“ Er hebt dabei hervor, dass seitens des Roten Kreuzes durch seine „Ehreamtlichen wie Hauptamtlichen die medizinische Versorgung im Bezirk 24 Stunden/sieben Tage die Woche durchgehend garantiert werden kann“ und es hier keine Lücken gäbe. Und: „Ohne Ehrenamt wäre das System aber nicht tragbar“, merkt er noch an.

Das Rote Kreuz kümmert sich um den Notfallssanitäterdienstplan und stellt ein „einwandfreies, gut ausgestattetes Fahrzeug bereit“, unterstreicht er. Den Ärzteplan erstellt indes das Landesklinikum. Die Problematik müsste auf „politischer Ebene abgearbeitet werden.“

Dazu meint ÖVP-Bundesrätin Sandra Böhmwalder aus Hainfeld : „Das Rettungswesen fällt in die Zuständigkeit von SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Allgemein aber gilt: Wir verspüren im Bereich der Ärztinnen und Ärzte europaweit einen massiven Mangel.“ Die Gründe seien vielfältig, „Es liegen viele Lösungsvorschläge am Tisch. Zuletzt hat etwa Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Vorschläge gegen Numerus-Clausus-Flüchtlinge eingebracht. Unsere Studienplätze sollten auch unseren Studentinnen und Studenten zugute kommen“, findet sie. Dass sich der Ärztemangel im Bezirk bemerkbar macht und die medizinische Versorgung gefährdet, stellt auch FPÖ-Bezirksparteiobmann Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker aus Kaumberg fest: „Die schwarz-grüne Bundesregierung muss hier endlich in die Gänge kommen und dafür sorgen, dass gerade im ländlichen Raum die ärztliche Versorgung adäquat gewährleistet ist. Wir Freiheitliche haben gegen den Ärztemangel bereits einen Sechs-Punkte-Plan im Nationalrat eingebracht, ÖVP und Grüne rühren aber keinen Finger.“