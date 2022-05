Lilienfelder 100 Jahre NÖ-Feier: „Glauben an weit über 1.000 Besucher“

Werbung

NÖN: Welche Höhepunkte wird es in Lilienfeld geben?

Vizeortschef Manuel Aichberger: Mein persönliches Highlight ist zuallererst, dass es uns gelungen ist, so viele großartige und unterschiedliche Einzelbeiträge zusammenzustellen, die die Buntheit und Vielfalt unserer Region perfekt abbilden. Zu den Höhepunkten zählen sicher die Einsatzübung des Polizeihubschraubers auf der Stadtsportanlage, die Präsentation und Autogrammstunde mit den NÖ Olympiasiegern in der MD Ski & Golf Mittelschule, die Gemeindemesse mit Festdeklaration, die 50-Jahr-Feier der Volksschule Lilienfeld, allesamt am Samstag, der Festgottesdienst „Laudate Dominum“ oder auch das gemeinsame Konzert aller drei Musikschulverbände am Sonntag. Besonders stolz sind wir auch auf jene Formate, die an beiden Festtagen stattfinden, wie der regionale Bauernmarkt und der Kunsthandwerksmarkt, Ausstellungen des Vereins Kunstprisma am Gemeindeamt oder Beiträge des Schützenvereins, des Bezirksmuseums und des Stiftes. Im Interesse eines umfassenden kulinarischen und gastronomischen Angebotes gibt es eine Kooperation zwischen den Wirten, Vereinen und Einsatzorganisationen. Zwei Open-Air-Konzerte am Samstagabend laden zum Ausklang bis in die frühen Morgenstunden ein.

Wie viele Gemeinden machen im Bezirk mit?

Das „100 Jahre Niederösterreich-Bezirksfest Lilienfeld“ ist, wie der Name bereits verrät, ein Fest des gesamten Bezirkes, der gesamten Region und aller Gemeinden für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Traisen-Gölsentals und darüber hinaus. Lilienfeld als Bezirkshauptstadt ist eben Austragungsort der Feierlichkeiten und gemeinsam mit der Kultur.Region.Niederösterreich für die Planung und Durchführung des Events hauptverantwortlich. Für uns im Organisationskomitee war es daher von Beginn an selbstverständlich, nicht nur alle Bezirksgemeinden, sondern auch alle Blaulicht- und Einsatzorganisationen, Kammern und Interessenvertretungen, alle Schulen, unsere Vereine, Musiker und Künstler und viele mehr einzubinden. Alle 14 Bezirksgemeinden wurden eingeladen, mitzuwirken und sich zu präsentieren. Zum aktuellen Zeitpunkt beteiligen sich bis auf eine einzige Gemeinde alle, demnach dreizehn.

An welchen Tagen wird wo gefeiert?

Nach den niederösterreichweit gleichen Vorgaben gibt es zwei Themen beziehungsweise Bereichsschwerpunkte. Der Samstag ist der „Tag der Vereine“, der Sonntag gilt als „Tag der Regionalkultur“. Demnach haben wir auch unser Programm ausgerichtet. Im Unterschied zu anderen Bezirken, in denen es eine große Hauptbühne beziehungsweise einen Hauptaustragungsort gibt, an dem sich alles Wesentliche abspielt, bespielen wir in Lilienfeld mehrere Hauptstandorte. Am Samstag liegt der Eventfokus einerseits im Bereich Sozialzentrum, wo die große Leistungsschau der Einsatzorganisationen stattfindet, sowie beim Schul- und Sportzentrum rund um die Schulgasse beziehungsweise die Stadtsportanlage. Dort finden die Festdeklaration, die Gemeindemesse, die Hubschrauberübung, die 50-Jahr-Feier der Volksschule und das Sportevent der MD Ski beziehungsweise des NÖ Landesskiverbandes und vieles mehr statt. Die Landesberufsschule ist Schauplatz von „Handwerk im Fokus“, mit Unterstützung von Wirtschafts- und Arbeiterkammer. Am Sonntag konzentrieren sich viele Programmhighlights auf den Bereich des Stiftes, wie etwa der Festgottesdienst, ein „Best of- Konzert“ aller Musikschulverbände des Bezirkes, ein Frühschoppen, die Präsentation der Jägerschaft, der Generationenaustausch der Bezirkssenioren oder die „Lilienfelder Gym-Show“, um nur einige Beispiele zu nennen.

Wie viele Personen sind mit der Organisation beschäftigt?

Wie von der Kultur.Region.Niederösterreich gewünscht, habe ich ein Organisationskomitee gegründet, das alle wesentlichen Planungs- und Umsetzungsschritte kennt und berät. Diesem Komitee gehören Abt Pius, Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller, Bürgermeister Wolfgang Labenbacher, die Stadträte Christian Buxhofer und Thomas Gravogl, Stadtamtsdirektor Thomas Dobner und Regionsbetreuer Christoph Kitzler an. Nicht zu vergessen und herzlich zu bedanken, sind aber auch alle anderen Verantwortungs- und Entscheidungsträger jener Organisationen und Institutionen, die sich am Gesamtprogramm beteiligen und mit ihren Teams die einzelnen Beiträge im Detail planen und auch verantworten.

Wie weit sind die Planungen?

Die Planungen sind in Wahrheit seit Wochen abgeschlossen. Der Bezirk Lilienfeld war einer der ersten in ganz Niederösterreich, der das Detailprogramm finalisiert hat. Wir sind mitten in den Detailvorbereitungen.

Mit wie vielen Besuchern rechnet man?

Natürlich hängt der Besucherandrang auch sehr stark vom Wetter ab. Wir gehen davon aus, dass bei Schönwetter pro Tag mehrere hundert Personen nach Lilienfeld kommen werden. In Summe glauben wir daher, an beiden Tagen zusammen weit über tausend Besucher zählen zu können.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.