Aufzeichnungen machen Sinn. Das zeigt ein aktueller Fall der AK-Bezirksstelle Lilienfeld. „Nach Beendigung des Dienstverhältnisses wurde bei einer über 50-jährigen Hilfskraft im Gastgewerbe festgestellt, dass die offenen Mehrarbeits- und Überstunden für die letzten fünf Monate nicht bezahlt wurden. Die Chefin bestritt die Mehrleistungen und verweigerte die Auszahlung von rund 90 offenen Stunden“, schildert Burkhard Eberl, Leiter der Bezirksstelle Lilienfeld der Arbeiterkammer (AK).

Die Frau wandte sich daher an die AK Lilienfeld und berichtete, dass sie als Teilzeitkraft mit 25 Stunden pro Woche fallweise sogar bis zu 45 Stunden eingesetzt wurde. Weil sie dafür kein Geld bekommen hatte, versuchte die AK Lilienfeld die Ansprüche einzufordern. „Da die Dienstnehmerin keine eigenen Arbeitszeitaufzeichnungen führte, der Dienstgeber aber Mitschriften vorweisen konnte, wo keine Mehrstunden aufschienen, schaute die Hilfskraft durch die Finger. Das Traurige an der Sache ist, auch das Geld für 23 Urlaubstage ging infolgedessen verloren“, präzisiert Eberl das Dilemma. Daher sein Rat an Arbeitnehmer: „Arbeitszeiten, Ruhepausen, Mehrarbeits- und Überstunden sowie Zeitausgleichstage dokumentieren, um bei Unstimmigkeiten gerüstet zu sein.“

Erfolgreich verliefen hingegen andere Interventionen der AK. Insgesamt hat die Bezirksstelle im ersten Halbjahr 2018 512.331 Euro für Arbeitnehmer der Region hereingebracht. „Das umfasst die Steuerrückholaktion wie auch den Konsumentenschutz. Den größten Brocken macht unsere Hilfe bei Problemen am Arbeitsplatz oder in sozialrechtlichen Fragen aus“, berichtet Eberl. 2.077 Ratsuchende haben sich an die Bezirksstelle gewandt. „Das zeigt, wie wichtig wir als Anlaufstelle in allen Lebenslagen sind“, weiß Eberl. Dieses Profil habe man auch mit vielen Veranstaltungen geschärft. Eberl: „Schulen greifen vermehrt auf unser Wissen zurück. Und auch den Sprechtag zum Konsumentenschutz nutzen immer mehr Menschen.“