In der Bezirksstelle angedockt 5.293 Menschen

Konkrete Beratungen in Problemfällen 3.045

Im Arbeits- und Sozialrecht eingebracht 499.154

Davon Insolvenzvertretung 67.706

Für die Mitglieder insgesamt erreicht 503.487

Landesvergleich: Fast jeder dritte Arbeitnehmer in NÖ nahm 2020 die Hilfe der AKNÖ bei Problemen am Arbeitsplatz in Anspruch. Für die Arbeitnehmer wurden 46 Millionen Euro an berechtigten Ansprüchen erreicht. „In der Corona-Krise sehen wir: Die wahren Leistungsträger sind die ArbeitnehmerInnen im Land. Umso wichtiger ist es, dass sie zu ihrem Recht kommen“, so Kammerrat Josef Indra.