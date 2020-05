Stellvertretend für die gesamte Gesellschaft, die in diesen Zeiten so stark zusammenhält, überbrachte die Bezirks-ÖVP am 1. Mai Mitarbeitern im Landesklinikum Lilienfeld und in Pflegeeinrichtungen Aufmerksamkeiten in Form von regionalen Köstlichkeiten. „Es soll ein kleines Zeichen der Anerkennung sein – Sie leisten in dieser Ausnahmesituation Außergewöhnliches“, so Bundesrat Karl Bader in Richtung der Bediensteten.

Im Landesklinikum Lilienfeld übergab man konkret etwas Süßes und in den Pflege- und Betreuungszentren Hainfeld und Türnitz sowie im Pflegeheim Dr. Hauser Körbe mit Schmankerln. Der Dank richte sich aber an alle, betont Bader: „Nur gemeinsam überwinden wir die Coronakrise. Der Blick in andere Staaten macht sicher, dass die gesetzten Maßnahmen richtig waren.“

Und: „Wir alle haben in den letzten Wochen unseren Beitrag geleistet, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Gemeinsam haben wir es mit unserem Verhalten geschafft, dass die ersten Lockerungen in Kraft treten konnten. Es gilt aber weiterhin: Abstand halten heißt Zusammenhalten“, betont Bader.