Gerade im Herbst und Winter ist eine funktionierende Lichtanlage am Fahrzeug essenziell für die Verkehrssicherheit. Es wird zeitiger dunkel und viele Wege werden, vor allem am späten Nachmittag und frühen Abend, zurückgelegt. „Gute Sichtbarkeit ist das Um und Auf, um andere Verkehrsteilnehmer und Hindernisse rechtzeitig zu erkennen und um auch selbst wahrgenommen zu werden“, weiß ÖAMTC-Stützpunktleiter Johannes Reisinger.

Aus diesem Grund wurde am Donnerstag die Aktion „Flugzettel statt Strafzettel“von ÖAMTC und Exekutive in Lilienfeld durchgeführt. Kfz-Lenker, die mit mangelhafter Beleuchtung unterwegs waren, wurden von der Polizei angehalten. Sie erhielten einen Flugzettel mit Sicherheitshinweisen und Clubtechniker behoben den Mangel kostenlos. Nahe des Stützpunkts wurden in eineinhalb Stunden neun Fahrzeuge mit defektem Licht angehalten und zwölf Lampen getauscht. „Am häufigsten war das Abblendlicht betroffen, außerdem war bei einem Pkw die Einstellung der Lichtanlage mangelhaft“, berichtet Reisinger.