Senioren-Spielenachmittag beim Roten Kreuz Lilienfeld-St. Aegyd

„Wer in der Gesellschaft spielt, pflegt seine soziale Einbindung und vereinsamt nicht“, ist Martina Spilka, überzeugt. Die Fachbereichsleiterin der Gesundheits- und Sozialen Dienste des Roten Kreuzes Lilienfeld-St. Aegyd lädt daher am 14. April die ältere Bevölkerung zu einem Senioren-Spielenachmittag in die Bezirksstelle Lilienfeld in der Liese Prokop Straße 8 ein.

„In der Zeit von 14 bis 17 Uhr können die Seniorinnen und Senioren in gemütlicher Atmosphäre klassische und auch bisher unbekannte Gesellschaftsspiele ausprobieren und gemeinsam spielen“, denn Spilka ist überzeugt, „dass das Spielen Spaß macht und außerdem keine Frage des Alters ist.“

Spielbegeisterte Pensionistinnen und Pensionisten werden vom Team der Seniorenbetreuung nicht nur unterhalten, sondern auch kulinarisch verwöhnt. Neben Getränken zur Erfrischung wird es hausgemachte Mehlspeisen und Kaffee geben.

