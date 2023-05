Nach Diebstahl von Grab: Statue steht wieder an ihrem Platz

Als Karen De Pastel im September 2019 eine Bronze-Statue am Grab ihrer verstorbenen Mutter Helene De Pastel aufstellte, wusste sie nicht, was damit auf sie zukam. Im September letzten Jahres wurde die Figur vom Friedhof gestohlen und zwei Tage später von einem ungarischen Bauer beim Mähen entdeckt (die NÖN berichtete).

Die Statue wurde zurück nach Lilienfeld gebracht, konnte aber nicht sofort wieder aufgestellt werden. „Um sicherzugehen, dass die Statue nicht noch einmal gestohlen wird, wollte ich sie mit einer Alarmanlage sichern. Mein Vorschlag wurde nach langem Hin und Her von der Stadtgemeinde Lilienfeld bewilligt, dann mussten wir die Stromversorgung für den Sender sicherstellen und vieles mehr. Es gestaltete sich als kompliziert“, erzählt Lilienfelds Stiftsorganistin Karen De Pastel.

Alarmanlage kam schon zum Einsatz

Ende März 2023 war es dann so weit. Die Bronze-Figur wurde behutsam an ihrem alten Platz angebracht und auch die gewünschte Alarmanlage wurde installiert. Die Anlage, welche mit der Polizeistation in Lilienfeld verbunden ist, schlug kurze Zeit später aber bereits ihren ersten Alarm. „Kinder haben die Anlage anscheinend versehentlich ausgelöst. Die Polizei war sofort an Ort und Stelle“, sagt De Pastel.

Allerdings habe der Polizeieinsatz für Karen de Pastel 130 Euro gekostet. „Mit den Anschaffungs- und Erhaltungskosten für die Alarmanlage summieren sich die Kosten mittlerweile ganz schön“, betont De Pastel und fügt hinzu: „Jetzt ist es allerdings schon fünf Wochen ruhig um die Statue und ich hoffe, dass das auch in Zukunft so bleibt und die Statue jetzt sicher an ihrem Platz steht.“

