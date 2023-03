Pollenflug ist gestartet: Rundblick im Bezirk Lilienfeld

Die Allergiesaison ist bereits im vollen Gange: „Im Moment befinden wir uns mitten in der Baumpollenblüte, allen voran die Hasel, alsbald gefolgt von Erle und Birke“, berichtet Gertrud Fumicz, Hautärztin in Traisen. „Im Sommer plagen uns sodann die Gräser-, Getreide- sowie Unkräuterpollen“, weiß sie.

Die Haselblüte beginnt immer früher, was die Situation für Allergiker weiter verschärft. Die Allergien können jedoch behandelt werden: „Sehr gut helfen Antihistaminika, zusätzlich gibt es diverse Augentropfen und Nasensprays zur Linderung“, informiert sie. Wenn die Symptome trotz dieser Maßnahmen zunehmen, rät Fumicz zu einer Hyposensibilisierungsbehandlung – dadurch kann auch dem Entstehen von Asthma vorgebeugt werden. Bei dieser Behandlung werden Patientinnen und Patienten über einen Zeitraum von drei Jahren Präparate mit steigender Allergenkonzentration verabreicht.

Die beste Strategie laut der Ärztin ist jedoch, Allergene zu meiden. „In Stadtgebieten sollte zwischen 6 und 8 Uhr morgens gelüftet werden, weil hier der geringste Pollenflug stattfindet“, rät Fumicz. Am Land sollte wiederum „am Abend zwischen 19 und 24 Uhr gelüftet werden.“ Pollenschutzgitter im Schlafzimmer können 85 Prozent der Pollen abhalten.

Ute Seidl leitet die Apotheke in Lilienfeld. Gerade zur Pollenflugzeit berät sie Kundinnen und Kunden zu Allergiemedikamenten. Foto: Wohlmann

Dass die Allergiesaison heuer recht früh gestartet ist, hat auch Ute Seidl, Apothekerin in Lilienfeld, bemerkt. „Die Nachfrage nach Allergiemedikamenten ist in den letzten Jahren allgemein gestiegen. Wie sich die Situation heuer entwickelt, wird sich noch zeigen“, sagt Seidl. Auch, wenn es in den letzten Monaten Lieferengpässe bei einigen Medikamenten gab, bestätigt Seidl, dass Allergiemedikamente aktuell von keinen Verknappungen betroffen sind. „Allerdings ist es bereits in früheren zu den ,Hoch-Zeiten‘ zu Verknappungen gekommen“, weiß sie. Jedoch könne man noch nicht prognostizieren, wie sich die Situation heuer entwickelt.

Beim anaphylaktischen Schock folgen Blutdruckabfall, Bewusstseinsstörungen, im schlimmsten Fall, ein Atem-Kreislauf-Stillstand Nina Oysmüller, Sanitäterin beim Roten Kreuz

Bei einer besonders starken allergischen Reaktion, einer Anaphylaxie, ist rasches Handeln wichtig. Denn wie Nina Oysmüller vom Roten Kreuz Lilienfeld-St. Aegyd informiert, sind die aus der Reaktion resultierende Kreislaufschwäche und Atembeschwerden oft lebensbedrohlich. Reaktionen können unterschiedlich schwer ausfallen. Eine lokale Reaktion, etwa durch einen Bienenstich, ist mit Schmerz, Rötung und Schwellung an der Einstichsstelle verbunden. „Wenn weitere Symptome dazukommen, spricht man von der Anaphylaxie“, sagt Oysmüller.

Symptome können zum Beispiel Nesselausschläge und Juckreiz auf großen Teilen des Körpers sein. Starke Schwellungen im Mund-Rachen-Raum können schwere Atemnot auslösen. „Beim anaphylaktischen Schock folgen Blutdruckabfall, Bewusstseinsstörungen, im schlimmsten Fall, ein Atem-Kreislauf-Stillstand – rasche Hilfe ist in diesem Fall lebensrettend“, betont Oysmüller. Hier hilft Adrenalin, das mit Spritzen oder über die Atemwege verabreicht wird. Dieser Wirkstoff wird im Rettungsauto mitgeführt. Menschen mit Neigungen zu starken allergischen Reaktionen sollten Adrenalin-Autoinjektoren mit sich führen sollten. Im Sommer wird das Rote Kreuz beinahe wöchentlich zu Einsätzen gerufen. Nicht jede allergische Reaktion ist ein Notfall, aber: „Vor allem, wenn Kreislaufschwäche oder Atemnot eintreten, sollte der Rettungsdienst rasch verständigt werden. Ebenfalls bei Insektenstichen im Mund oder Rachenbereich“, appelliert sie.

„Wenn ein Tier Juckreiz zeigt oder Veränderungen auf der Haut sichtbar sind, sollte man einen Tierarzt aufsuchen, um die Ursache abzuklären“, sagt Tierärztin Karin Heistinger. Es ist gut möglich, dass die Symptome auf Allergien zurückzuführen sind.

Tierärztin Karin Heistinger weiß, dass auch viele Tiere unter Allergien leiden. Foto: privat

Ob Pollen, Milben oder Futter: Die vierbeinigen Freunde können ebenfalls unter Allergien leiden. „Tiere können gegen unterschiedliche Pollen von Gräsern, Kräutern und Bäumen, aber auch gegen Hausstaubmilben, Futtermittelmilben, Flohspeichel, verschiedene Insekten, Pilze und Proteine in der Nahrung allergisch sein“, sagt Heistinger. Atemnotbeschwerden gibt es bei Tieren nur selten. Die Hunderasse „Golden Retriever“ ist besonders anfällig. Auch bei Tieren gibt es die Möglichkeit der Hyposensibilisierung, diese muss jedoch lebenslang durchgeführt werden.

