Almauftrieb auf der Kleinzeller Hinteralm

Sie dürfen dort nun bis etwa Ende September den Sommer verbringen: Nach vielen Stunden Vorbereitung brachten 28 Bauern insgesamt 192 Stück Weidevieh auf die Kleinzeller Hinteralm.

Halterin Margit Heindl beginnt heuer die dritte Saison auf der Alm, die die nächsten fünf Monate ihr Arbeitsplatz ist. Das tägliche Zählen der Tiere und das Achten auf ihre Gesundheit ist Heindls Arbeit am Morgen. Danach heißt es in der Almhütte alles für die Wanderer vorzubereiten. Gerne verwöhnt sie ihre Gäste mit Schmankerln aus eigener Produktion. „Ein Arbeitstag mit 18 Stunden ist keine Seltenheit. Doch dort arbeiten, wo viele gern Urlaub machen würden, ist der Dank dafür“, so Heindl.

