Ehrungen für St. Aegyder Halter und Almmeister

Mit Ehrungen und einer Almmesse startete das Almfest auf der Traisenbergalm. „Trotz widriger Wetterverhältnisse gratulierten zahlreiche Freunde den Haltern der Hoidahittn zum Jubiläum“, berichtet Bürgermeister Karl Oysmüller.

Die Halter Johanna Hofecker sowie Johann und Margarete Kraft betreuen die Alm bereits seit 50 Jahren und wurden für ihre langjährige Tätigkeit geehrt. Ebenso erhielt Almmeister Peter Heindl eine Auszeichnung für seine 25-jährige Tätigkeit. „Das Schönste an dem Beruf ist definitiv, dass man heroben bei den Tieren und in der Natur sein kann“, streicht Heindl die Liebe zu seiner Tätigkeit hervor. Auf der Alm habe man zwar immer neue Herausforderungen, aber das Schöne überwiege. An Wanderer hat er abschließend eine Bitte: „Hunde gehören an die Leine. Falls es allerdings wirklich zu gefährlichen Situationen mit Almvieh kommt, muss der Hund abgeleint werden.“ So kann man sich selbst am besten schützen.