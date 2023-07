Kleinzell feiert auf der Hinteralm

Mit Almmesse, Musik und einer Portion Wetterglück feierte Kleinzell auch heuer wieder das traditionelle Jakobifest auf der Kleinzeller Hinteralm. „Das Fest gibt es im Prinzip schon seit den Anfängen der Alm und ist eine lange Tradition“, berichtet Josef Mayerhofer, Obmann des niederösterreichischen Alm und Weidewirtschaftsverein.

Nachdem am Vormittag die heilige Messe durch Pater Leonhard Obex abgehalten wurde, ging um 12 Uhr das Festprogramm so richtig los. Die Almbauern und die Landjugend Kleinzell bewirtete ihre Gäste mit Speis und Trank und die „Hausbauernbuam“ aus Miesenbach sorgten mit dem Goaßlschnalzen für ein weiteres Highlight. Dabei war die Hinteralm an diesem Tag nicht nur für Wanderer, sondern auch für Autofahrer gut erreichbar, da man vom Parkplatz der Ebenwaldhöhe direkt mit dem Auto anreisen durfte. Dies lockte neben vielen Wanderern auch einige Familien und Pensionisten zum Jakobifest.