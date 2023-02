Lawinenabgang in Annaberg: Suche nach Verschüttetem

"Es wird alles Menschenmögliche getan, um etwaige Verschütteten zu retten", betont der Leiter der NÖ Alpinpolizei, Michael Hochgerner.

Mittwochmittag ist es zu einem Lawinenabgang in Annaberg im Bereich Hennesteck am Tourenskiweg gekommen. Derzeit sind laut Hochgerner Alpinpolizei, Flugpolizei, Bergrettung und Notarzthubschrauber im Einsatz. Über Anzahl möglicher Verschütteter könne noch keine Auskunft gegeben werden, auch nicht, wie es zum Lawinenabgang gekommen ist, so Hochgerner. Man befürchtet aber zumindest einen Verschütteten.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.