Laut Statistik des Arbeitsmarktservice (AMS) Lilienfeld standen Ende April 737 Personen (334 Frauen und 403 Männer) in Vormerkung. „Dies entspricht einem Plus von 34 Personen oder 4,8 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres“, sagt die stellvertretende AMS-Leiterin Claudia Marschall.

Gleichzeitig steigt nach dem Rekordjahr 2018 genauso heuer die Zahl der Stellenbesetzungen. So konnten vom AMS Lilienfeld im April mit 135 um 110,9 Prozent mehr freie Stellen mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden als letztes Jahr. „Insgesamt hält somit der positive Trend am Arbeitsmarkt weiter an, wenn auch etwas gedämpft“, resümiert Marschall. Von Erfolg gekrönt waren die AMS-Bemühungen zur Wiedereingliederung ins Berufsleben bei Menschen mit Langzeitarbeitslosigkeit von über sechs Monaten und einem Jahr mit Reduzierungen von 3,9 und 11,6 Prozent. Eine Senkung um 2,4 Prozent gab es außerdem bei älteren Personen über 50 Jahre.

Erhöhungen sind indes bei arbeitslos gemeldeten Jugendlichen (3,2 Prozent) und Pflichtschul-Abgängern (15,7 Prozent) zu verzeichnen.

„Bei den offenen Stellen ist mit 318 eine beachtliche Steigerung um 42 Prozent gelungen“, weist die Vize-AMS-Leiterin auf ein anderes Detail hin. Ein Plus von 52,6, Prozent steht auch bei den sofort verfügbaren offenen Lehrstellen zu Buche. Mit sieben Personen, die als Lehrstellensuchende vorgemerkt waren, kam es in dieser Gruppe zu einem Rückgang um 41,7 Prozent.