Bezirk Lilienfeld: Die Arbeitslosigkeit steigt

Das schwache Wirtschaftswachstum sorgt in Niederösterreich für einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, auch im Arbeitsmarktbezirk Lilienfeld – mit einem Plus von 84 Personen im Mai und 44 im Juni. „Im Vergleich zum Vorkrisenniveau Mai und Juni 2019 verzeichnen wir einen deutlichen Rückgang von 13,70 bzw. 15,19 Prozent“, führt Arbeitsmarktservice-Geschäftsstellenleiterin Margareta Selch aus.

Die letzten beiden Monate zeigen sich ähnlich und trotz der steigenden Zahlen haben mit intensiver Vermittlungsarbeit (3.459 Vermittlungsvorschläge) 730 Personen die Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsstelle beenden können und 782 freie Stellen konnten besetzt werden. Aktuell sind 91 Personen im Arbeitsmarktbezirk Lilienfeld bereits ein Jahr oder länger auf Jobsuche. „Langzeitarbeitslosigkeit verursacht eine Reihe von negativen Folgen: Armut der Betroffenen und der Familienangehörigen, Verlust von Kompetenzen und letztlich Wohlfahrtsverluste für die gesamte Volkswirtschaft. Dank konsequenter und ressourcenintensiver Vermittlungs- und Beratungsarbeit sowie maßgeschneiderter Förderprogramme des AMS in Kooperation mit dem Land und den Sozialpartnern konnte die Langzeitarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 14,2 Prozent gesenkt werden“, erläutert die AMS-Chefin.

Ende Juni waren beim AMS Lilienfeld 564 Personen arbeitslos vorgemerkt. „Das ist leider eine Steigerung um 44 Arbeitslose oder 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, bedauert Selch. Konkret waren 256 Frauen und 308 Männer – im Bezirk ohne Job. Zusätzlich befanden sich 131 Arbeitsuchende in einer vom Arbeitsmarktservice (AMS) geförderten Weiterbildung. Nach Altersgruppen analysiert, gibt es bei den Jugendlichen einen Rückgang von 7,9 Prozent. Bei den Älteren (ab 50 Jahre) zeigt sich ein Plus von 6,8 Prozent und bei den Ausländern ein Anstieg um 40 Prozent. Auch die Zahl der Arbeitssuchenden mit gesundheitlichen Einschränkungen ist um 5,9 Prozent angestiegen.

Die Gesamt-Arbeitslosigkeit stieg bei den Frauen plus 11,3 Prozent und Männern plus 6,2 Prozent. Nach Branchen gab es Rückgänge gegenüber dem Vorjahr im Verkehrswesen (-14,3 Prozent) und in der Gebäudebetreuung (-10 Prozent ), in anderen maßgeblichen Branchen wie der Produktion, im Bauwesen, Beherbergung und Gastronomie und Gesundheits- und Sozialwesen stagniert oder steigt die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen. Die Unternehmen im Bezirk suchen weiterhin nach Arbeitskräften. Für Jobsuchende stehen 369 freie Stellen (= minus 202 bzw. 35,9 Prozent weniger als im Rekordjahr 2022) und für 24 Lehrstellensuchende 71 Lehrstellen im Bezirk Lilienfeld zur Verfügung.

Erfreulich: Das AMS erhielt den Staatspreis „internationales Role Model für Public Employment Services“. Mit dem Staatspreis „Unternehmensqualität“ werden seit 1996 Betriebe vor den Vorhang geholt und die Unternehmensqualität gefördert. Im Zuge der AMS-Teilnahme am Staatspreis wurden in Niederösterreich neben Baden auch das AMS Lilienfeld bewertet. „Der Blick von außen auf die Organisation ist enorm wichtig und hilft die Stärken und Potenziale aufzuzeigen, sowie die erreichten Ergebnisse zu veranschaulichen. Wir wollen keinen Stillstand, wollen uns weiterentwickeln“, betont Selch. Das Feedback beinhaltet konkrete Verbesserungsansätze. „Es fördert die Motivation. Ich bin stolz, dass das Team AMS Lilienfeld ein Puzzle-Stück beitragen konnte, denn nur die Mitarbeiter machen solche Erfolge möglich“, ist sie überzeugt.