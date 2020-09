Es kommt programmgemäß: Ende August waren beim Arbeitsmarktservice Lilienfeld mit 845 Personen um 165 mehr (plus 24,3 Prozent) als zur selben Zeit im Vorjahr vorgemerkt. Frauen betraf der Anstieg mit 28,6 Prozent wie schon im Vormonat stärker als Männer, bei denen eine Erhöhung um 20,7 Prozent vorlag.

„Der stärkste Anstieg war mit 59,3 Prozent bei AkademikerInnen zu verzeichnen. Ein Plus von 27,1 Prozent gab es bei den über 50-Jährigen. Auch hier ist mit 34,7 Prozent eine stärkere Betroffenheit bei den Frauen im Vergleich zu den Männern mit plus 22,8 Prozent“, präzisiert Claudia Marschall, die stellvertretende Lilienfelder AMS-Geschäftsstellenleiterin.

Bei den Jugendlichen betrug der Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr 29,9 Prozent (plus 20). Damit ist das Plus der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer als am Höhepunkt der Krise und nur mehr geringfügig höher als der Anstieg für alle Altersgruppen zusammen.

„Diese Entwicklung zeigt uns, dass wir mit den Maßnahmen, die wir im Rahmen der niederösterreichischen Lehrlingsoffensive mit dem Land NÖ und den Sozialpartnern gesetzt haben, auch in Zeiten der Coronakrise auf dem richtigen Weg sind“, analysiert Marschall.

Anstieg im Bezirk unter dem NÖ-Schnitt

Das Fazit der stellvertretenden AMS-Chefin: „Die langsame Konsolidierung am Arbeitsmarkt setzt sich auch im abgelaufenen Monat weiter fort.“ Denn: Im August sei die Zahl der Arbeitslosen um zwölf Personen unter dem Vormonat gelegen.

Und: „Der Bezirk Lilienfeld war auch mit dem Anstieg um 24,3 Prozent im Vergleich zum August 2019 leicht unter dem NÖ-Durchschnitt von 25,9 Prozent“, weiß Marschall.