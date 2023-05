Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen

Die schwache Konjunktur sorgt bereits für einen österreichweiten Anstieg der Arbeitslosigkeit, so auch im Arbeitsmarktbezirk Lilienfeld mit einem Plus von 58 Arbeitslosen. „Im Vergleich zum Vorkrisenniveau April 2019 verzeichnen wir aber weiterhin einen deutlichen Rückgang von 19,9 Prozent", erklärt Arbeitsmarktservice-Lilienfeld-Geschäftsstellenleiterin Margareta Selch.

Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit

Aktuell sind 89 Personen im Arbeitsmarktbezirk Lilienfeld bereits ein Jahr oder länger auf Jobsuche. „Langzeitarbeitslosigkeit verursacht eine Reihe von negativen Folgen: Armut der Betroffenen und der Familienangehörigen, Verlust von Kompetenzen und letztlich Wohlfahrtsverluste für die gesamte Volkswirtschaft. Dank konsequenter und ressourcenintensiver Vermittlungs- und Beratungsarbeit sowie maßgeschneiderter Förderprogramme des AMS in Kooperation mit dem Land und den Sozialpartnern konnte die Langzeitarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 26,4 Prozent gesenkt werden“, führt die AMS-Chefin Margareta Selch weiter aus.

Ende April waren beim AMS in Lilienfeld insgesamt 590 Personen arbeitslos vorgemerkt – eine Steigerung um 58 Arbeitslose oder 10,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Konkret waren 268 Frauen und 322 Männer –im Bezirk Lilienfeld ohne Job. Zusätzlich befanden sich 149 Arbeitsuchende in einer vom Arbeitsmarktservice (AMS) geförderten Weiterbildung.

Mehr arbeitslose Frauen

Nach Altersgruppen analysiert, gibt es bei den jugendlichen Frauen einen Zuwachs von 47,1 Prozent und bei den jugendlichen Männern einen Rückgang um 21,4 Prozent. Bei den älteren Frauen (ab 50 Jahre) zeigt sich ein Plus von 12,2 Prozent und bei den älteren Männern ein Minus von 2,5 Prozent. Bei den 50 Plus Gesamt ergibt das ein leichtes Plus von 2,5 Prozent. Im April zeigt sich bei den Geschlechtern ein unterschiedliches Bild. Außer bei den langzeitarbeitslosen Personen zeigt sich bei den Frauen durchgängig ein Plus. Bei den Männern gibt es außer bei den Ausländern ein Minus. Die Gesamt-Arbeitslosigkeit ist bei Frauen um 18,6 und bei Männern um 5,2 Prozent gestiegen.

Daten nach Branchen

Nach Branchen gab es die stärksten Rückgänge gegenüber dem Vorjahr im Verkehrswesen (-22,7 %), in der Beherbergung und Gastronomie (-8,2 %) und im Handel (-3,6 %).

Die Unternehmen im Bezirk suchen weiterhin nach Arbeitskräften. Für Jobsuchende stehen 461 freie Stellen und für Lehrstellensuchende 68 Lehrstellen im Bezirk Lilienfeld zur Verfügung.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.