„Jugendarbeitslosigkeit bei Frauen erschreckend“

Die Arbeitslosigkeit im Bezirk Lilienfeld ist mit 740 Personen weiterhin auf sehr niedrigem Niveau. Das zeigt die aktuelle Statistik des Arbeitsmarktservice für Februar. Gegenüber Februar 2022 bedeutet das wieder einen Rückgang um minus 3,3 Prozent (oder 18 Personen). Konkret waren 287 Frauen und 453 Männer im Bezirk ohne Job. Zusätzlich befanden sich 165 Arbeitsuchende in einer vom Arbeitsmarktservice (AMS) geförderten Weiterbildung. Die sinkenden Zahlen zeigen sich aber nur mehr im einstelligen Bereich. Erfreulich: Die Zahl der arbeitslosen Frauen verringerte sich um 2,4 Prozent auf 287 Personen. Trotz dieser positiven Entwicklung liegt beispielsweise die Erwerbsbeteiligung der Frauen in Niederösterreich weiterhin mit 80 Prozent unter jener der Männer (82 Prozent).

„Solange eine Gleichstellung von Männern und Frauen am Arbeitsmarkt nicht erreicht ist, hat das Arbeitsmarktservice das Ziel, jobsuchende Frauen verstärkt zu unterstützen", bekräftigt Margareta Selch, die Geschäftsstellenleiterin des AMS Lilienfeld. Heuer ist geplant, mindestens 51,7 Prozent an arbeitsmarktpolitischen Fördermitteln für Frauen aufzuwenden.

Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit

Aktuell sind 95 Personen im Bezirk Lilienfeld bereits ein Jahr oder länger auf Jobsuche. In den letzten zwölf Monaten konnte die Langzeitarbeitslosigkeit damit um 29,6 Prozent (minus 40 Personen) rückgebaut werden. „Wir haben nach wie vor einen konstanten Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den Langzeitarbeitslosen. Wir bleiben jedoch gefordert, mit konsequenter Vermittlungsarbeit und maßgeschneiderten Förderprogrammen, die Anstrengungen zur Reduktion weiterzuführen“, betont die AMS-Chefin.

Entwicklung der Arbeitslosigkeit nach dem Alter und Geschlecht

Es gibt insgesamt weniger jobsuchende Frauen im Bezirk, doch bei Mädchen und jungen Frauen ist die aktuelle Situation trist. Nach Altersgruppen analysiert, gibt es bei den jugendlichen Frauen einen Zuwachs um erschreckende 42,1 Prozent und bei den jugendlichen Männern ein Minus von 17,1 Prozent. Bei den Jugendlichen bis 25 Jahre gesamt steht somit ein Plus von 3,5 Prozent. Sowohl bei den Frauen ab 50 Jahren zeigt sich hingegen ein Minus von 3,1 Prozent als auch bei den älteren Männern ein Minus von 12,7 Prozent. Bei den 50 Plus gesamt ergibt das ein erfreuliches Minus von 9,8 Prozent.

Im Februar zeigt sich bei den Geschlechtern ein durchwachsenes Bild. Außer bei den Jugendlichen und Akademikerinnen gibt es bei den Frauen durchgängig ein Minus, bei den Männern zeigt sich nur bei den Akademikern eine Steigerung, dafür signifikant mit 31,2 Prozent. Die Gesamt-Arbeitslosigkeit liegt daher bei Frauen bei minus 2,4 Prozent und bei Männern minus 3,8 Prozent.

Daten nach Branchen

Nach Branchen gab es die stärksten Rückgänge gegenüber dem Vorjahr im Verkehrswesen (-21,2 Prozent), in der Produktion (-19,3 Prozent) sowie in der Beherbergung und Gastronomie mit (-14,8 Prozent).

72 Lehrstellen, aber nur acht Interessenten

Die Unternehmen im Bezirk suchen weiterhin nach Arbeitskräften. 259 freie Stellen konnten mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 16,1 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 16,1 Prozent. Insgesamt 265 Jobsuchende fanden in den ersten beiden Monaten dieses Jahres Arbeit. Neben den 382 freien Stellen stehen im Bezirk 72 Lehrstellen für nur acht Lehrstellensuchende zur Verfügung.

