Lilienfeld liegt nur knapp unter dem durchschnittlichen Anstieg in Niederösterreich von 17,1 Prozent: Ende Jänner waren beim AMS Lilienfeld mit 1.110 Personen (446 Frauen, 664 Männer) um 151 mehr (plus 15,7 Prozent) als zur selben Zeit 2020 vorgemerkt.

„Die Corona-bedingten Beschränkungen der Wirtschaft dämpfen die Dynamik am Arbeitsmarkt. Einmal arbeitslos geworden, dauert es für bestimmte Personengruppen – Junge ohne Berufserfahrung, die Generation 50 plus sowie Jobsuchende mit gesundheitlichen Problemen – zunehmend länger, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen“, analysiert Claudia Marschall, die stellvertretende Geschäftsstellenleiterin des AMS Lilienfeld.

Deshalb nehme auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen laufend weiter zu und liege aktuell bereits mit 209 um 92 oder 78,6 Prozent über dem Vorjahr. „Die größte Herausforderung in den kommenden Monaten wird sein, der Verfestigung der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Konsequente Vermittlung, Qualifizierung und zielgerichtete Beschäftigungsförderung sollen bei den Betroffenen für einen erfolgreichen Wiedereinstieg sorgen“, betont Marschall.

Ebenfalls einen Anstieg gab es bei den über 50-Jährigen. In dieser Altersgruppe waren mit 422 Personen (142 Frauen, 280 Männer) um 53 mehr (plus 14,4 Prozent) als im Jänner 2020 beim AMS Lilienfeld zur Arbeitssuche vorgemerkt. Anders die Entwicklung bei den Jugendlichen unter 25 Jahren: Hier lag mit 86 Personen (41 Frauen, 45 Männer) ein leichter Rückgang um 1,1 Prozent vor.

Weitere Details zur Arbeitsmarktsituation im Bezirk in der kommenden Print-Ausgabe der NÖN Lilienfeld und im e-paper.