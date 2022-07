Höchststand an freien Stellen im Bezirk Lilienfeld

Werbung

„Laut Konjunkturtest bleiben die Beschäftigungserwartungen der befragten Betriebe insgesamt weiterhin hoch. Entsprechend stark entwickeln sich auch die Stellenmeldungen der Unternehmen beim Arbeitsmarktservice“, bestätigt AMS-Geschäftsstellenleiterin Margareta Selch.

Ende Juni waren beim AMS Lilienfeld konkret 563 freie Stellen gemeldet. Das ist der höchste Stand seit es EDV-Aufzeichnungen gibt, also seit 1987. „Noch nie waren somit mehr offene Stellen beim AMS Lilienfeld gemeldet, als jetzt im Juni 2022“, unterstreicht Selch.

Der Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit schreitet indes weiter voran. „Im Arbeitsmarktbezirk Lilienfeld waren Ende Juni 106 Personen mehr als ein Jahr beim AMS vorgemerkt. Gegenüber Juni des Vorjahres bedeutet das einen Rückbau von 48,5 Prozent“, rechnet die AMS-Leiterin vor.

821 Jobsuchende konnten heuer ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden. 853 freie Stellen wurden in diesem Jahr bereits besetzt. Gegenüber 2021 bedeutet dies nach Angaben von Selch einen Zuwachs von 31,4 Prozent.

In Summe waren Ende Juni 520 Personen, davon 230 Frauen und 290 Männer, im Bezirk Lilienfeld arbeitslos gemeldet. Zusätzlich befanden sich 149 Arbeitsuchende in einer vom Arbeitsmarktservice geförderten Weiterbildung. Die Arbeitslosigkeit ist damit in Lilienfeld im Jahresvergleich um 25,5 Prozent (minus 178 Personen) gesunken.

