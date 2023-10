Vortrag „Mietrecht“ für LIMA abgehalten

Mehrmals im Jahr organisiert die Arbeiterkammer Lilienfeld, auf Initiative von Bezirksstellenleiter Burkhard Eberl, einen Vortrag für die Dienstnehmer des Frauen-Beschäftigungsprojektes LIMA in Marktl. Die Themen reichen von Arbeitsrecht, Bildung, Pension bis Mietrecht.

„Von den Inhalten profitieren sowohl die Frauen auf den sogenannten Transitarbeitsplätzen, also befristete Dienstverhältnisse, als auch die Schlüsselkräfte und somit fixangestelltes Personal“, bekräftigt auch die Leiterin des Arbeitsmarktservice Lilienfeld, Margareta Selch, die Vorteile dieses Angebots. Gerade in der jetzigen Zeit der hohen Inflation sei es laut Selch wichtig, dass Menschen ihre Rechte kennen und über Förderungen Bescheid wissen. „Denn jeder Euro zählt und wir möchten, dass die Frauen vielseitig gestärkt von LIMA in den Arbeitsmarkt übertreten können“, so die AMS-Chefin.

Bei LIMA handelt es sich um eine arbeitsmarktpolitische Einrichtung, die im Auftrag des AMS durchgeführt und aus Mitteln des AMS NÖ gefördert wird.