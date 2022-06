Bezirk Lilienfeld hat die niedrigste Arbeitslosenquote seit Jahren

„Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine und der Folgen der Corona-Pandemie, wie anhaltende Probleme in den Lieferketten, bleibt der Lilienfelder Arbeitsmarkt auf Erholungskurs. Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten steigt weiter an und die der Arbeitslosen geht seit Monate in Folge weiter zurück“, freut sich AMS-Geschäftsstellenleiterin Margareta Selch. Die Arbeitslosenquote in Lilienfeld liege mit 4,9 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit Jahren.

Beschäftigungsprojekte als maßgebliche Stütze

„Auch der Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit geht weiter voran. Das zeigt, dass unsere bewährten Projekte und Maßnahmen weiter greifen. Eine maßgebliche Stütze sind dabei die Beschäftigungsprojekte, für Lilienfeld vorrangig das Frauenprojekt ,LIMA‘ in Marktl und ,GESA‘ und ,EMMAUS‘ in St. Pölten“, präzisiert Selch.

Selch ortet „starken Personalbedarf“

Konkret ist die Zahl der langzeitarbeitslosen AMS-Kunden gegenüber dem Vorjahr auf 116 (minus 99) Personen beziehungsweise um 46 Prozent zurückgegangen. Die Zahl der Gesamt-Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat hat sich weiter reduziert (minus 24 Personen).

Mit aktuell 508 arbeitslosen Menschen ergibt sich ein Rückgang von 194 Personen bzw. minus 27,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Rechnet man die Schulungsteilnehmer dazu, sind in Lilienfeld 648 Leute (minus 26,5 Prozent, minus 234 Personen) beim AMS gemeldet. Mit den jüngsten Daten zeigt die Beschäftigung mit 10.269 Menschen wieder ein Plus von 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Ebenso positiv: 752 Jobsuchende (plus 6,7 Prozent) konnten heuer ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden. Selch: „Der starke Personalbedarf der Wirtschaft hält an. Seit Jahresbeginn konnten im AMS-Bezirk Lilienfeld 748 freie Stellen besetzt werden – zu 2021 ein Plus von 234 beziehungsweise 26,5 Prozent.“

