Arbeitslosigkeit nimmt weiter zu

„Die letzten verfügbaren Wirtschaftsdaten zeigen eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal in diesem Jahr und voraussichtlich auch im aktuellen Quartal“, erklärt die Geschäftsstellenleiterin des AMS Lilienfeld, Margareta Selch.

Die wirtschaftliche Schwäche sorgt im Arbeitsmarktbezirk Lilienfeld für einen Anstieg der Arbeitslosigkeit mit einem Plus von 49 Personen im September gegenüber dem Vorjahr. „Im Vergleich zum Vorkrisenniveau September 2019 verzeichnen wir allerdings einen deutlichen Rückgang von 13,1 Prozent", führt sie weiter aus.

Trotz der steigenden Zahlen haben mit intensiver Vermittlungsarbeit im laufenden Jahr 949 Personen die Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsstelle beenden können und insgesamt 1.103 freie Stellen konnten besetzt werden. Auch die Langzeitarbeitslosigkeit in Niederösterreich geht in den letzten Jahren zurück. Im Arbeitsmarktbezirk Lilienfeld ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Vergleich zum September 2019 um 12,4 Prozent gesunken. „Wir nutzen die Arbeitskräftenachfrage, um für schwer vermittelbare Personen konkrete Wiedereinstiegschancen zu erarbeiten. Damit hoffen wir, den Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit weiter fortsetzen zu können“, betont die AMS-Chefin.

Wichtige Daten vom Arbeitsmarkt

Ende September 2023 waren beim AMS in Lilienfeld insgesamt 570 Personen arbeitslos vorgemerkt – eine Steigerung um 49 Arbeitslose oder 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Konkret waren 255 Frauen und 315 Männer und alternativen Geschlechts – im Bezirk Lilienfeld ohne Job. Zusätzlich befanden sich 155 Arbeitsuchende in einer vom Arbeitsmarktservice (AMS) geförderten Weiterbildung“, informiert Selch.

Nach Altersgruppen analysiert, gibt es bei den Jugendlichen eine Steigerung von 13,5 Prozent. Bei den Älteren ab 50 Jahren zeigt sich ein erfreuliches Minus von 4,6 Prozent. Bei den Ausländern beträgt der Anstieg 40,2 Prozent und bei den Akademikern 14,3 Prozent. Insgesamt kann ein Anstieg in der Arbeitslosigkeit bei Frauen mit einem Plus von 2 Prozent und bei Männern ein Plus von 16,2 Prozent verzeichnet werden.

Daten nach Branchen

Nach Branchen gab es Rückgänge gegenüber dem Vorjahr im Verkehrswesen von minus 23,3 Prozent, im Bereich der wirtschaftlichen Dienstleistungen von minus 12,3 Prozent und im Bauwesen von minus 5 Prozent. In anderen maßgeblichen Branchen wie der Produktion, Beherbergung und Gastronomie und Gesundheits- und Sozialwesen stagniert oder steigt die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen.

Die Unternehmen im Bezirk suchen weiterhin nach Arbeitskräften. Für Jobsuchende stehen 347 freie Stellen und für 11 Lehrstellensuchende 61 Lehrstellen im Bezirk Lilienfeld zur Verfügung.