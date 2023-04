Arbeitslosigkeit sinkt im Bezirk Lilienfeld

In einigen Bundesländern ist ein Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Zurückzuführen ist dies laut der Geschäftsstellenleiterin des Arbeitsmarktservice (AMS) Lilienfeld, Margareta Selch, auf die schwache Konjunktur. Nicht jedoch in Lilienfeld. „Im Arbeitsmarktbezirk Lilienfeld konnte die Arbeitslosigkeit um 2,2 Prozent sowie die Langzeitarbeitslosigkeit um satte 34,4 Prozent gesenkt werden", erläutert Selch. Die AMS-Chefin ist recht zufrieden mit dem ersten Quartal des Jahres 2023, da auch die Stellenbesetzungen in den letzten drei Monaten um 8,4 Prozent gestiegen sind.

Selch berichtet: „Von den 388 freien Stellen, die mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden konnten, war der überwiegende Teil als Vollzeitstellen ausgeschrieben. Im heurigen Jahr haben die Beraterinnen und Berater des AMS Lilienfeld den Arbeitsuchenden bereits 1.898 Vermittlungsvorschläge gemacht. Außerdem konnten 441 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden.“

Zahl der Langzeitarbeitslosen geht zurück

Erfreulich ist auch der Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit, der in den letzten zwölf Monaten um 34,4 Prozent gesenkt werden konnte. Das bedeutet, dass 45 Personen in dieser Zeit einen Job gefunden haben. „Wir haben nach wie vor einen konstanten Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den Langzeitarbeitslosen. Wir bleiben jedoch gefordert, mit konsequenter Vermittlungsarbeit und maßgeschneiderten Förderprogrammen, die Anstrengungen zur Reduktion der Langzeitarbeitslosigkeit weiterzuführen“, unterstreicht die AMS-Chefin Margareta Selch.

Auch die Daten zeigen einen deutlichen Rückgang. Waren letztes Jahr noch 636 Personen beim AMS Lilienfeld als arbeitslos angemeldet, so waren es Ende März diesen Jahr nur mehr 622 Personen. „Konkret waren 260 Frauen und 362 Männer – im Bezirk Lilienfeld ohne Job. Zusätzlich befanden sich 161 Arbeitsuchende in einer vom Arbeitsmarktservice geförderten Weiterbildung.

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit nach dem Alter zeigt, dass es bei jugendlichen Frauen sowie Männern einen Zuwachs von jeweils 42,1 Prozent gibt. Hingegen bei älteren Frauen ab 50 Jahren ist ein Minus in der Arbeitslosigkeit von 6,5 Prozent zu erkennen und auch bei älteren Männern gibt es ein Minus von rund 16 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit nach Geschlecht, Branchen und Dauer wurden ebenfalls ausgewertet. „Im März zeigt sich bei den Geschlechtern ein ähnliches Bild. Außer bei den Jugendlichen und Ausländerinnen und Ausländern gibt es bei den Frauen und Männern durchgängig ein Minus“, erklärt Selch.

Die stärksten Rückgänge konnten mit Minus 11,7 Prozent im Gesundheits- und Sozialwesen festgestellt werden. Dicht dahinter folgt die Produktionsbranche mit einem Minus von 9,8 Prozent sowie das Verkehrswesen mit einem Minus von 6,3 Prozent.

Aktuell suchen die Unternehmen im Bezirk weiterhin nach Arbeitskräften. Im Bezirk sind mit Anfang April 432 Stellen für Jobsuchende und 70 freie Lehrstellen für Lehrstellensuchende frei.

