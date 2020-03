„Auch im zweiten Monat 2020 registrieren wir einen geringen Anstieg der Arbeitslosigkeit bei sinkender Beschäftigung“, analysiert Margareta Selch vom Arbeitsmarktservice (AMS) Lilienfeld.

906 Personen waren im Februar beim Arbeitsmarktservice (AMS) Lilienfeld gemeldet. Das ist ein Plus von 1,3 Prozent gegenüber Februar 2019. Die AMS-Geschäftsstellenleiterin rechnet mit einem weiteren Anstieg. „Die wirtschaftlichen Auswirkungen auf den regionalen Arbeitsmarkt, wie die geplanten Freistellungen bei der Firma Laufen, das Coronavirus und die neu aufgeflammte Flüchtlingsthematik, sind nicht abschätzbar“, gibt Margareta Selch zu bedenken. Jedenfalls positiv sei, „dass das AMS Lilienfeld die Dauer der Arbeitslosigkeitsepisoden weiter verkürzen konnte“, führt sie aus, „diese lag Ende Februar 24 Tage unter dem Wert vom Februar 2019 und 28 Tage unter dem Wert von vor zwei Jahren“.

Lichtblicke in der aktuellen Statistik wären zudem die Rückgänge der Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen um 2,4 Prozent sowie bei Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft um 2,9 Prozent. Senkungen sind auch bei Personen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen um 1,1 Prozent und bei den anerkannten Behinderten um 4,5 Prozent zu verzeichnen. Eine anhaltende Entspannung ist bei den Langzeitarbeitslosen mit einem Minus von 14 Prozent zu beobachten, ein Plus von 7,9 Prozent hingegen bei den gemeldeten offenen Stellen und ein Plus von 59,1 Prozent bei den Lehrstellen.

Steigerung der Zahl älterer Arbeitsloser

Entgegen den Vormonaten weniger erfreulich ist für Selch der Anstieg um 5,7 Prozent bei den älteren Arbeitslosen ab 50 Jahren: „Betroffen sind hier beide Geschlechter“, weiß sie.

Fast jede fünfte arbeitslose Frau im Bezirk ist übrigens eine Wiedereinsteigerin nach der Familienpause. „Im Durchschnitt des letzten Jahres waren 56 Frauen und acht Männer nach der Babypause arbeitslos gemeldet“, informiert die AMS-Chefin. Damit sind 17,6 Prozent der jobsuchenden Frauen Wiedereinsteigerinnen.

Das AMS NÖ hat nun ein besonderes Service: Unter der Telefonnummer 050 904 342 bieten AMS-Beraterinnen Personen, die sich bereits während der Karenz in Richtung Arbeitsmarkt orientieren möchten, maßgeschneiderte Information und Beratung. „Lange Unterbrechungen der Erwerbskarriere haben vor allem für Frauen einen Karriereknick zur Folge. Die Expertinnen unserer Hotline begleiten beim Übergang in die Berufswelt“, erklärt Margareta Selch.