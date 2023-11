Mehr Arbeitslose im Bezirk Lilienfeld

Margareta Selch leitet das AMS Lilienfeld Foto: AMS

Prognosen ergeben, dass die österreichische Wirtschaft wird in diesem Jahr schrumpfen wird. Die wirtschaftliche Schwäche sorgt am Lilienfelder Arbeitsmarktbezirk Lilienfeld für einen Rückgang der Beschäftigung um rund 3 Prozent und einen gleichzeitigen Anstieg der Arbeitslosigkeit mit einem Plus von 44 Personen im Oktober gegenüber dem Vorjahr.

„Im Vergleich zum Vorkrisenniveau Oktober 2019 verzeichnen wir allerdings einen deutlichen Rückgang von 17,5 Prozent", erläutert Geschäftsstellenleiterin Margareta Selch. Trotz steigender Arbeitslosenzahlen geht die Langzeitarbeitslosigkeit in Niederösterreich laufend zurück. Im Arbeitsmarktbezirk Lilienfeld ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Vergleich zum Oktober 2019 um 19,6 Prozent gesunken.

Der demographische Wandel bildet sich allerdings deutlich in der Zusammensetzung arbeitsloser Personen ab: Mittlerweile sind bereits 41 Prozent von ihnen 50 Jahre und älter. Vor zehn Jahren lag dieser Anteil bei 27 Prozent und 66 Prozent von ihnen haben gesundheitliche Probleme.

Gleichzeitig hält die Arbeitskräftenachfrage weiterhin an. Aktuell sind im Arbeitsmarktbezirk Lilienfeld 323 freie Stellen gemeldet. „In Zeiten von geringerem Arbeitskräfteangebot sollte die Generation 50 plus in der Personalsuche von Unternehmen eine zunehmend wichtigere Ressource darstellen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Unternehmen in diese Richtung beim Recruiting zu sensibilisieren“, betont Geschäftsstellenleiterin Margareta Selch.

323 Stellen und elf Lehrplätzen sind aktuell im Bezirk frei

Ende Oktober dieses Jahres waren beim AMS in Lilienfeld insgesamt 580 Personen arbeitslos vorgemerkt – eine Steigerung um 44 Arbeitslose oder 8,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Konkret waren 252 Frauen sowie 328 Männer und alternativen Geschlechts im Bezirk Lilienfeld ohne Job. Zusätzlich befanden sich 178 Arbeitsuchende in einer vom Arbeitsmarktservice geförderten Weiterbildung.

Nach Altersgruppen analysiert, gibt es sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Älteren ab 50 Jahren eine erfreuliche Stagnation.

Bei ausländischen Menschen beträgt der Anstieg 42,9 Prozent und bei den Akademikern 27,3 Prozent.

Nach Branchen zeigen sich Rückgänge in der Betroffenheit von Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr nur mehr im Bauwesen um minus 29,7 Prozent und im Gesundheits- und Sozialwesen um Minus 13,6 Prozent.

Die Unternehmen im Bezirk suchen weiterhin nach Arbeitskräften. Für Jobsuchende stehen 323 freie Stellen und für 11 Lehrstellensuchende 65 Lehrstellen im Bezirk Lilienfeld zur Verfügung.