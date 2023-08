Mechaniker fälschte Kfz-Gutachten

Ein 41-Jähriger aus Traisen musste wegen Amtsmissbrauch vor das Landesgericht St. Pölten treten. Er soll während seiner Arbeit als Mechaniker in einer Autowerkstatt in Niederösterreich zwei Mal ein Gutachten für ein mangelhaftes Fahrzeug ausgestellt haben. Vor dem Richter übernahm der Angeklagte Verantwortung für seine Vergehen.

Die Gutachten wurden angeblich unter Kollegen verteilt. So soll eines davon an eine Arbeitskollegin, ein anderes an einen Verwandten eines Kollegen, ausgestellt worden sein. Der 41-Jährige gab an, dass er zu den Tatzeitpunkten in 2022 und 2023 äußerst unter Stress stand und neben seiner Arbeit als Mechaniker auch noch eine Ausbildung absolvierte. Mittlerweile sei er nicht mehr als Mechaniker tätig.

Aufgrund der geständigen Verantwortung des Angeklagten mussten keine Zeugen zu den Vorfällen befragt werden. Der Richter entschied sich dazu, dem Angeklagten eine Diversion anzubieten. So muss der 41-Jährige eine Geldbuße in der Höhe von 3.600 Euro zahlen. Außerdem muss er für 400 Euro Gerichtskosten aufkommen. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich zustimmend.