Vom Motorsport zur Mode: Mariazeller Festtagstracht als Meisterstück

Ihrer Familie liegt das Handwerk der Schneiderei seit Generationen im Blut. Erst vor ein paar Jahren hat auch Angela Doberer ihre Leidenschaft für jene Profession entdeckt. Jetzt hat sie sich mit einer Trachtenschneiderei in Mariazell selbstständig gemacht.

Der Anlass: Anfragen von Interessenten, die sich über ihre gelungenen Schneidereien begeistert zeigten, häuften sich und so entschloss sie sich, nach 16 Jahren beim ÖAMTC, in Mariazell einen neuen Karriereweg einzuschlagen. Geboren und aufgewachsen ist die 53-Jährige aber in Maria Enzerdorf. An der Modeschule in Mödling hat sie erfolgreich ihren Abschluss gemacht „Gleich nach der Schule wollte ich von der Schneiderei aber nichts mehr wissen und bin in den kaufmännischen Beruf eingestiegen“, verrät Doberer über sich. Privat hegte sie insbesondere für den Motorsport eine große Affinität. Sie fuhr Rundstrecken-Rennen in der Tschechei wie auch die österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft, bei der die Schneiderin ihren damaligen Mann kennenlernte. Durch ihn verschlug es sie schließlich von Niederösterreich ins steirische Mariazell.

Das Faszinierende am Schneidern ist für mich das Zusammenspiel von Kundenvorgaben und meiner Umsetzung. Angela Doberer, Trachtenschneiderin aus Mariazell

Jetzt baut sie sich hier ihr neues Standbein auf. Doberer legt dabei besonders großen Wert auf den persönlichen Kundenaustausch. Sie möchte sich stets ein genaues Bild von den konkreten Wünschen ihrer Kunden machen. „Das Faszinierende am Schneidern ist für mich das Zusammenspiel von Kundenvorgaben und meiner Umsetzung“, sagt Doberer, die in ihren Arbeiten ihrer Kreativität gerne freien Lauf lässt. Ihr größtes Interesse gilt dabei aber der „echten Tracht“. Doberer vertritt die Ansicht, dass „Tracht keinen Datenschutz kennt. Die Frau ist stolz darauf, ihre Herkunft zu zeigen.“ Denn praktisch jedes Tal hat in Österreich eigene Stilrichtungen. Tradition ist beim Trachtentragen wichtig: Die Position der Schürzenmasche verrät, ob eine Frau vergeben ist oder nicht. „In Südtirol beispielsweise, kann man den Familienstand an der Farbe der Hutschnur ablesen“, erklärt die Schneiderin.

In einer Welt, in der der Konsum von „Fast-Fashion“ gang und gäbe ist, stellt sich für sie natürlich die Frage, „ob man als selbstständige Schneiderin mit derartigen Angeboten mitzuhalten vermag.“ Doberer räumt ein, dass billige Mode-Dirndln in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken sind, doch zugleich hebt sie hervor, dass eine echte Tracht von seinem interessierten Träger stets wertgeschätzt wird. Sie führt aus: „Viele Kunden fragen mich nach der echten Mariazeller Tracht und ich erzähle gerne darüber. Mit dem Heimathaus in Mariazell haben wir schon einige Projekte diesbezüglich auf die Beine gestellt.“ Da Tracht voll im Trend liegt, macht sich die talentierte Schneiderin keine Sorgen. Selbst bei der Jugend kommt diese gut an. Bei Festen in Mariazell sieht Doberer kaum Leute, die auf Tracht verzichten.

Ein Dirndl aus Seide, mit Swarovski-Perlen bestickt

Konkurrenz ist kein Thema, da die Selbstständige in erster Linie Änderungen und Reparaturen für Damen und Herren vornimmt. Erst ihr zweites Standbein sind ihre geliebten Dirndln, die sie individuell kreiert. Bei Doberers bisherigem Meisterstück handelt es sich um eine Mariazeller Festtagstracht, welche die Schneiderin, während der ersten Corona-Phase genäht hat. „Bodenlang, aus Seide und mit Swarovski-Perlen bestickt. Das Dirndl ist in meiner Schneiderei ausgestellt und man kann es gerne besichtigen“, sagt sie stolz.

Die Schneiderei von Angela Doberer befindet sich in Mariazell am Karmelweg 24/7.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.