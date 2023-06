Das Rote Kreuz Rohrbach lädt am 10. und 11. Juni zum Fest ein

„Endlich ist es wieder so weit, wir sind zurück mit unserem traditionellen Rotkreuz-Fest“, freut sich das Team um Obfrau Tamara Huber. Am Samstag, 10. Juni wird ab 17 Uhr zu einem Blaulichtheurigen eingeladen. Am Sonntag beginnt um 10 Uhr das traditionelle Frühschoppen. „Hüpfburg, Steckerlfisch und Livemusik werden die Highlights sein“, freuen sich auch Jasmin Lechner und Philipp Schalko auf viele Besucher. Der Reinerlös dient der Instandhaltung des Rohrbacher Rot-Kreuzhauses.