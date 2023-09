Herrenhaus an Tag des Denkmals offen

Im Rahmen des Tages des Denkmals am 24. September öffnen dieses Jahr österreichweit mehr als 270 historische Objekte ihre Türen für interessierte Besucher bei freiem Eintritt. Niederösterreich ist in diesem Jahr mit 35 Programmpunkten vertreten.

Der Tag des Denkmals 2023 zeigt die Vielfalt und Unterschiedlichkeit des kulturellen Erbes Österreichs im Jubiläumsjahr: Seit 100 Jahren gibt es das österreichische Denkmalschutzgesetz. Unter dem Motto „denkmal [er:sie:wir] leben | 100 Jahre Österreichisches Denkmalschutzgesetz” sind interessierte Besucher eingeladen, landesweit mehr als 270 Programmpunkte kostenlos zu besuchen und mitzufeiern.

Unter anderem kann auch das Hammerherrenhaus besucht werden. Das Bärenhaus in Hohenberg geht auf das 13. Jahrhundert zurück. Im 17. Jahrhundert war es Sitz eines Hammerherrn, der mit der Wasserkraft der Traisen ein Hammerwerk zur Eisenproduktion betrieb. Im Zuge einer umfassenden Renovierung im Jahr 2016 wurde die historische Struktur des Hauses wiederhergestellt und ein moderner Holzbau, der Bibliotheksturm, hinzugefügt.

In der nahe gelegenen Werkstatt werden die Besucher am Tag des Denkmals durch die Welt des druckgrafischen Kunsthandwerks geführt. Hier wird in einer 1893 als Sommerfrische erbauten Villa gearbeitet. Das Wohnhaus ist nur am Tag des Denkmals geöffnet. Gezeigt werden zwei unterschiedliche, einander ergänzende Beispiele des Belebens von historischen Gebäuden.