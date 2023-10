Nach vier Jahren: Raumsauer „Theaterstadl“ zurück auf der Bühne

Sie spielt die Heidi, die Tochter des Pensionsehepaares „da darf ich ein bissl frech sein“, das gefällt Sophie Schwaiger, die wie Alexandra Reischer zum ersten Mal beim Ramsauer Theaterstadl mit dabei ist. „Die Dorfplatzrose“ handelt von einer verwahrlosten Pension der Familie Stengl. Frau Stengl bewahrt ein Geheimnis… mehr wird nicht verraten, aber das Stück ist spannend und sorgt für Lacher, prophezeien die Schauspielerinnen und Schauspieler. Fünf Männer, fünf Frauen und – noch jemand, wieder ein Geheimnis…

Regie führen Hans Steiner und Patrick Zöchling, die beide auch als Schauspieler mitwirken. Steiner, Obmann des Ramsauer Theaterstadls ist seit bald 35 Jahren Mitglied des Vereines, der 1985 gegründet wurde. „Nach vier Jahren Corona-bedingter Pause können wir endlich wieder spielen“, zeigt er sich zufrieden, „im Saal des Gasthofes Gruber, der dankenswerterweise für uns geöffnet ist“. Gemeinsam mit Patrick Zöchling hat er auch „Die Dorfplatzrose“, eine Komödie in vier Akten, aus mehreren Vorschlägen gewählt, seit Anfang Juli wird zweimal in der Woche geprobt.

Da alle Mitwirkenden berufstätig sind, ist das mit dem Texte lernen gar nicht so einfach. „Ich lerne bei den Proben selbst“ verrät Karl Spendlhofer, langjähriges Mitglied der Gruppe „da merke ich mir den Text am schnellsten“, während die Neuen, Sophie Schwaiger und Alexandra Reischer bereits zu Hause gelernt haben. „Die Kollegen sind alle sehr hilfsbereit, bei den Proben sind alle entspannt und guter Laune, die Rollen passen zu uns“ freuen sich die beiden, sie finden Gefallen an der Schauspielerei. Und bei einem „Hänger“, wie es im Schauspielerjargon heißt, springt Souffleuse Hermi Zwesper ein, die mit Hans Peter Zwesper in jeder Saison des Ramsauer Theaterstadls die guten Geister im Hintergrund der Produktion sind. Weitere Darsteller: Daniela Spendlhofer-Steurer, Tina Kendler, Anica Berer, Georg Berger und Oliver Schweiger.

Lampenfieber haben alle, so Karl Spendlhofer, „wenn aber der Vorhang aufgeht und die Scheinwerfer ins Gesicht strahlen, dann ist alle Nervosität vergessen“.

Gespielt wird am 27., 28. und 31. Oktober,jeweils um 19 Uhr, sowie am 29. Oktober bereits um 16 Uhr im Saal des Gasthofes Gruber in Ramsau.