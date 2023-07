Riesenflohmarkt in Mitterbach

Heuer geht von 12. und 13. August in Mitterbach in der Alten Gerberei und am Dorfplatz bereits der dritte Riesenflohmarkt über die Bühne. Der Dorferneuerungsverein Mitterbach fungiert als Veranstalter und will den Erlös für die Anschaffung und Finanzierung diverser Projekte innerhalb der Gemeinde verwenden. Ein Sonnensegel und Liegen für das Freibad, darüber hinaus auch Spielgeräte für den Dorfplatz, wurden durch den Erfolg der Vorjahre beschafft. Die Auswahl ist bunt wie eh und je. Darunter etwa Spielzeug, Bücher, Möbel, Kleidung, Geschirr und vieles mehr.