Dem ganzen Land stockte der Atem, als Alois Huber am 17. September 2013 in Annaberg kaltblütig drei Polizisten und den Annaberger Rot-Kreuz-Sanitäter Johann Dorfwirth erschoss.

Repro: Paul Plutsch Alois Huber tötete am 17. September 2013 in Annaberg kaltblütig drei Polizisten und den Annaberger Rot-Kreuz-Sanitäter Johann Dorfwirth.

Danach flüchtete der Wilderer und Vierfachmörder in sein Anwesen in Großpriel (Bezirk Melk). Umringt von einem Großaufgebot an Polizei- und Bundesheerkräften, richtete sich Huber in seinem Waffenbunker selbst.

NÖN: Sieben Jahre sind am 17. September seit der Wahnsinnstat von Alois Huber vergangen. Wie haben Sie die Tragödie damals erlebt?

Claudia Kubelka: Ich selbst erlebte diesen 17. September in meiner Funktion als Obfrau des Kulturvereins mit. Der 17. September ist auch der Geburtstag der Kinderbuchautorin Mira Lobe, die in unserer Gemeinde einen Zweitwohnsitz hatte. Der 100. Wiederkehr widmeten wir in Annaberg eine Ausstellung. Für diesen Tag war eine Besuchergruppe angemeldet. Bei meiner Ankunft an diesem regnerischen, unfreundlichen Morgen des 17. Septembers 2013 empfing mich eine gespenstische Ruhe im Ort. Erst ein Anruf, der mich vor dem noch flüchtigen Täter warnte, erklärte mir den Grund, der mich erschaudern ließ.

„ Die Ereignisse bleiben in unauslöschlicher Erinnerung, auch ohne Feier. “

Was erinnert heute im Ort noch an das Drama?

Es gibt zwei Gedenkstätten an den Stellen, an denen einerseits unser Herr Dorfwirth, andererseits die Exekutivbeamten ums Leben kamen. Diese Orte werden immer wieder besucht und liebevoll betreut. An das „Wilderer-Drama“ in Annaberg erinnern sich wohl noch alle Annabergerinnen und Annaberger. Es wird nicht vergessen werden und wird, wie so manche andere Tragödie, in die Annalen eingehen. Für manche ist es schon Geschichte, für andere noch in sehr lebhafter Erinnerung, war es doch ein unfassbares Geschehen.

Sind in Annaberg aus Ihrer Sicht alle Wunden aus dem Jahr 2013 verheilt?

Die Zeit heilt sicherlich Wunden, wenn sie auch im Inneren bestehen bleiben.

Steht auch heuer wieder eine Gedenkfeier am Programm?

Heuer ist keine Gedenkfeier geplant, bei einem Pfarrgottesdienst wird aber der Tragödie gedacht werden. Die Ereignisse bleiben in unauslöschlicher Erinnerung, auch ohne Feier.

Es gab damals auch einige Kritik am Vorgehen der Polizei: Wie beurteilen Sie sieben Jahre nach der Tragödie die Arbeit der Exekutive?

Kritik am Vorgehen der Exekutive ist auch im Nachhinein nicht gerechtfertigt, es war ein unglaubliches Geschehen. Viel Unfassbares rund um die Person des Täters kam erst bei monatelangen Nachforschungen ans Tageslicht.